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Цыганков перейдет в итальянский клуб — Жирона назвала условие

19 июня 2024 08:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жирона хочет продать Цыганкова, которым интересуются два клуба
Виктор Цыганков празднует гол. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство испанской "Жироны" продолжить продавать футболистов, на которых есть спрос у европейских топ-клубов. Вслед за Алейшем Гарсией команду может покинуть полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков. 

У "Жироны" уже есть как минимум два предложения о трансфере украинца, сообщает Mundo Deportivo

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Виктор Цыганков остается одним из лидеров полузащиты "Жироны". В прошлом сезоне он сыграл за каталонскую команду 34 поединка во всех турнирах, забил 8 голов, сделал 7 результативных передач и помог ей выйти в Лигу чемпионов. Однако новый сезон украинец может начать в новой команде. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков борется с Паскалем Гроссом. Фото: Reuters/Heiko Becker

Предложения по трансферу Цыганкова

В услугах полузащитника "Жироны" заинтересован итальянский "Ювентус". Главный тренер "старой синьоры" Тьего Мотта следил за развитием карьеры игрока в прошлом сезоне. Он уверен, что украинец сможет усилить туринскую команду. "Ювентус" уже готовит "Жироне" предложение по Цыганкову. 

Также хавбек "Жироны" входит в сферу интересов английского "Ньюкасла". Представители этого клуба посетят следующий матч сборной Украины на Евро-2024 и составят отчет об игре Цыганкова. 

"Жирона" может заработать на трансфере своего игрока 35 млн евро. Проблема заключается в том, что семья Цыганкова не хочет уезжать из Испании. Клубу предстоит убедить Цыганкова в целесообразности перехода в другой клуб. 

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Футбол трансферы
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Виктор Цыганков

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