Жирона хочет продать Цыганкова, которым интересуются два клуба

Виктор Цыганков празднует гол. Фото: УАФ

Руководство испанской "Жироны" продолжить продавать футболистов, на которых есть спрос у европейских топ-клубов. Вслед за Алейшем Гарсией команду может покинуть полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков.

У "Жироны" уже есть как минимум два предложения о трансфере украинца, сообщает Mundo Deportivo.

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Виктор Цыганков остается одним из лидеров полузащиты "Жироны". В прошлом сезоне он сыграл за каталонскую команду 34 поединка во всех турнирах, забил 8 голов, сделал 7 результативных передач и помог ей выйти в Лигу чемпионов. Однако новый сезон украинец может начать в новой команде.

Виктор Цыганков борется с Паскалем Гроссом. Фото: Reuters/Heiko Becker

Предложения по трансферу Цыганкова

В услугах полузащитника "Жироны" заинтересован итальянский "Ювентус". Главный тренер "старой синьоры" Тьего Мотта следил за развитием карьеры игрока в прошлом сезоне. Он уверен, что украинец сможет усилить туринскую команду. "Ювентус" уже готовит "Жироне" предложение по Цыганкову.

Также хавбек "Жироны" входит в сферу интересов английского "Ньюкасла". Представители этого клуба посетят следующий матч сборной Украины на Евро-2024 и составят отчет об игре Цыганкова.

"Жирона" может заработать на трансфере своего игрока 35 млн евро. Проблема заключается в том, что семья Цыганкова не хочет уезжать из Испании. Клубу предстоит убедить Цыганкова в целесообразности перехода в другой клуб.

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