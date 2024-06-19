Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Судаков признался, как сборная Украины отреагировала на критику после матча с Румынией arrow

Судаков признался, как сборная Украины отреагировала на критику после матча с Румынией

19 июня 2024 11:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков назвал настоящую причину поражения сборной Украины от Румынии
Георгий Судаков комментирует поражение сборной Украины. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков принес извинения болельщикам национальной команды за поражение от Румынии на Евро-2024. Он пообещал, что в своих следующих поединках на турнире "сине-желтые" сыграют в другой футбол. 

Судаков назвал причины поражения своей команды в интервью YouTube-канал "Взбірна". 

Читайте также:

Георгий Судаков назвал закономерным результат поединка со сборной Румынии. Молодой футболист считает, что после таких поражения, которые можно сравнить с холодным душем, игроки должны понять, куда они попали и зачем приехали.

Георгий Судаков
Георгий Судаков в матче против Румынии. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Что произошло со сборной Украины 

Один из лидеров команды Сергея Реброва заявил, что первый гол сборной Румынии дезориентировал команду, а второй ее просто добил. Судаков отметил, что на таком турнире психологически очень сложно проигрывать в счете в два гола.

Футболист допускает, что команда не лучшим образом подготовилась к этой игре. Но выводы уже сделаны, игроки не собираются сдаваться. 

"Впереди два матча. Необходимо полностью изменить свою игру, подходы к поединкам, поработать над концентрацией. Необходимо менять каждую деталь. Я еще раз приношу извинения болельщикам за такую игру. Согласен с критикой, с любым негативом. Мы не оправдали ожидания. Я адекватно воспринимаю критику, но после каждого падения можно подняться", — объяснил Судаков. 

Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

"Динамо" удивило болельщиков презентацией новой формы — фото. 

"Бенфика" изменила цену на Трубина и собирается продать украинца. 

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

Стало известно, почему Зинченко выживают из "Арсенала". 

футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт
Георгий Судаков

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту