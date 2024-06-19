Судаков назвал настоящую причину поражения сборной Украины от Румынии

Георгий Судаков комментирует поражение сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков принес извинения болельщикам национальной команды за поражение от Румынии на Евро-2024. Он пообещал, что в своих следующих поединках на турнире "сине-желтые" сыграют в другой футбол.

Судаков назвал причины поражения своей команды в интервью YouTube-канал "Взбірна".

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Георгий Судаков назвал закономерным результат поединка со сборной Румынии. Молодой футболист считает, что после таких поражения, которые можно сравнить с холодным душем, игроки должны понять, куда они попали и зачем приехали.

Георгий Судаков в матче против Румынии. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Что произошло со сборной Украины

Один из лидеров команды Сергея Реброва заявил, что первый гол сборной Румынии дезориентировал команду, а второй ее просто добил. Судаков отметил, что на таком турнире психологически очень сложно проигрывать в счете в два гола.

Футболист допускает, что команда не лучшим образом подготовилась к этой игре. Но выводы уже сделаны, игроки не собираются сдаваться.

"Впереди два матча. Необходимо полностью изменить свою игру, подходы к поединкам, поработать над концентрацией. Необходимо менять каждую деталь. Я еще раз приношу извинения болельщикам за такую игру. Согласен с критикой, с любым негативом. Мы не оправдали ожидания. Я адекватно воспринимаю критику, но после каждого падения можно подняться", — объяснил Судаков.

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