Судаков назвав справжню причину поразки збірної України від Румунії

Георгій Судаков коментує поразку збірної України. Фото: скриншот YouTube

Півзахисник збірної України Георгій Судаков перепросив перед вболівальниками національної команди за поразку від Румунії на Євро-2024. Він пообіцяв, що у своїх наступних поєдинках на турнірі "синьо-жовті" зіграють в інший футбол.

Судаков назвав причини поразки своєї команди в інтерв'ю YouTube-канал "Взбірна".

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Георгій Судаков назвав закономірним результат поєдинку зі збірною Румунії. Молодий футболіст вважає, що після таких поразок, які можна порівняти з холодним душем, гравці мають зрозуміти, куди вони потрапили та навіщо приїхали.

Георгій Судаков у матчі проти Румунії. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Що сталося зі збірною України

Один із лідерів команди Сергія Реброва заявив, що перший гол збірної Румунії дезорієнтував команду, а другий просто добив. Судаков зазначив, що на такому турнірі психологічно дуже складно програвати у рахунку у два голи.

Футболіст припускає, що команда не найкраще підготувалася до цієї гри. Але висновки вже зроблено, гравці не збираються здаватися.

"Попереду два матчі. Необхідно повністю змінити свою гру, підходи до поєдинків, попрацювати над концентрацією. Необхідно змінювати кожну деталь. Я ще раз перепрошую за таку гру. Згоден з критикою, з будь-яким негативом. Ми не виправдали очікування. Я адекватно сприймаю. критику, але після кожного падіння можна піднятися", — пояснив Судаков.

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