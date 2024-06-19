Судаков назвав справжню причину поразки збірної України від Румунії

Судаков зізнався, як збірна України відреагувала на критику після матчу з Румунією
Півзахисник збірної України Георгій Судаков перепросив перед вболівальниками національної команди за поразку від Румунії на Євро-2024. Він пообіцяв, що у своїх наступних поєдинках на турнірі "синьо-жовті" зіграють в інший футбол.
Судаков назвав причини поразки своєї команди в інтерв'ю YouTube-канал "Взбірна".
Георгій Судаков назвав закономірним результат поєдинку зі збірною Румунії. Молодий футболіст вважає, що після таких поразок, які можна порівняти з холодним душем, гравці мають зрозуміти, куди вони потрапили та навіщо приїхали.
Що сталося зі збірною України
Один із лідерів команди Сергія Реброва заявив, що перший гол збірної Румунії дезорієнтував команду, а другий просто добив. Судаков зазначив, що на такому турнірі психологічно дуже складно програвати у рахунку у два голи.
Футболіст припускає, що команда не найкраще підготувалася до цієї гри. Але висновки вже зроблено, гравці не збираються здаватися.
"Попереду два матчі. Необхідно повністю змінити свою гру, підходи до поєдинків, попрацювати над концентрацією. Необхідно змінювати кожну деталь. Я ще раз перепрошую за таку гру. Згоден з критикою, з будь-яким негативом. Ми не виправдали очікування. Я адекватно сприймаю. критику, але після кожного падіння можна піднятися", — пояснив Судаков.
Нагадаємо, Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.
"Динамо" здивувало вболівальників презентацією нової форми — фото.
"Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.
Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.
Стало відомо, чому Зінченка виживають з "Арсеналу".
Читайте Новини.LIVE!