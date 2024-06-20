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Малиновский рассказал об атмосфере в сборной Украины после неудачного старта на Евро-2024

20 июня 2024 08:43
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Руслан Малиновский прокомментировал атмосферу в команде после проигрыша на Евро-2024
Руслан Малиновский. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский прокомментировал атмосферу в команде после неудачного старта на чемпионате Европы. По его словам, на результат матча против Румынии повлияли многие факторы.

Об этом рассказал Малиновский в эфире YouTube-канала УАФ.

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По словам футболиста, результат целого матча решают эпизоды, а их еще нужно "подтянуть".

"Причина поражения против Румынии — это много составляющих. То, что говорили перед матчем, что эпизоды решают результат матча. Я считаю, что нужно подтянуть внефутбольные моменты — это желание, больше борьбы, больше командных действий", — рассказал Малиновский.

Он надеется, что в следующих матчах команда сделает выводы и сыграет в другой футбол. Также он отметил, что после матча Сергей Ребров заявил, что всем игрокам нужно подумать и изменить подход к игре.

"Я считаю, что у нас есть очень опытные футболисты, которые могут помочь молодым футболистам. У них уже есть опыт, Ярмоленко уже четвертое Евро играет. От капитана, от ребят, которые уже опытны, мы услышали много добрых слов, скажем так", — делится игрок.

Малиновский отметил, что в прошлом матче в Румынии была командная игра лучше, там было больше дисциплины.

"Поэтому нам нужно сейчас быть командой на следующий матч и воспринять эту критику нормально, потому что это футбол, это эмоции, целая страна смотрит на нас. И нам нужно сделать правильные выводы. Скажем так, все 26 футболистов есть — чтобы это были 26 футболистов. И те, кто играет, и те, кто на скамье запасных, чтобы были готовы выйти и быть частью команды из 11 футболистов на поле", — сказал Малиновский.

В следующем матче на Евро-2024 Украина сыграет против Словакии. Игра состоится 21 июня в 16.00.

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Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Руслан Малиновский

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