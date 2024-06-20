Араухо хочет уйти из Барселоны из-за конфликта с Гюндоганом

Рональд Араухо на тренировке. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Переговоры между каталонской "Барселоной" и Рональдом Араухо снова зашли в тупике. Уругвайский защитник может уйти из клуба этим летом.

У футболиста есть выгодные предложения от других команд, сообщает Marca.

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Контракт Рональда Араухо с "Барселоной" действует до лета 2026 года, но каталонцы хотят продлить соглашение с одним из лидеров команды. Несколько месяцев назад клуб направил предложение о переговорах агентам игрока, но уругваец до сих пор не ответил "Барселоне".

Илкай Гюндоган на Евро-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Почему Араухо хочет сменить клуб

Еще в середине прошлого сезона у защитника произошел конфликт с тренером Хави Эрнандесом и полузащитником Илкаем Гюндоганом. Оба они обвинили Рональда Араухо в том, что он снизил требования к себе и начал регулярно совершать ошибки.

Несмотря на то, что в "Барселоне" уже работает новый тренер, Араухо сомневается в целесообразности продолжения карьеры в каталонской команде. "Сине-гранатовые" предложили ему значительное повышение зарплаты, но другие клубы готовы платить уругвайцу еще больше.

Рональд Араухо и Луис Суарес в сборной Уругвая. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Мюнхенская "Бавария" и несколько английских клубов по-прежнему интересуются Араухо. Если сам футболист захочет уйти, "Барселоне" придется его продать. Но каталонцы могут заработать на трансфере этого футболиста большие деньги.

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