Шабанов бесплатно ушел из Полесья в известный клуб УПЛ

Артем Шабанов (слева) во время выступлений в "Динамо". Фото: УНИАН

Житомирское "Полесье" продолжает избавляться от футболистов, которые не входят в планы нового тренерского штаба на следующий сезон. Одним из них стал Артем Шабанов.

Полузащитник уже нашел клуб, в котором продолжит карьеру, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Артем Шабанов в составе "Полесья". Фото: instagram.com/a_shabanov/

Где продолжит карьеру Шабанов

Новым клубом бывшего полузащитника сборной Украины и киевского "Динамо" станет "Александрия". Главный тренер команды Руслан Ротань оказался заинтересованным в переходе Артема Шабанова. "Александрия" договорилась с "Полесьем" о том, что опытный футболист перейдет на правах свободного агента.

Шабанов является воспитанником киевского футбола. Помимо "Динамо" и "Полесья" он защищал цвета столичного "Арсенала", "Волыни", "Стали" и "Олимпика", а также играл за польскую "Легию" и венгерский "Фехервар". За сборную Украины Шабанов провел два матча.

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