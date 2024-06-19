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Александрия бесплатно подпишет бывшего игрока Динамо

19 июня 2024 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шабанов бесплатно ушел из Полесья в известный клуб УПЛ
Артем Шабанов (слева) во время выступлений в "Динамо". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Житомирское "Полесье" продолжает избавляться от футболистов, которые не входят в планы нового тренерского штаба на следующий сезон. Одним из них стал Артем Шабанов. 

Полузащитник уже нашел клуб, в котором продолжит карьеру, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Руководство "Полесья" решило бесплатно отпустить 32-летнего Артема Шабанова. В сезоне 2023/2023 хавбек провел в составе житомирской команды 25 матчей, в которых не отметился результативными действиями. 

Артем Шабанов перешел в Александрию
Артем Шабанов в составе "Полесья". Фото: instagram.com/a_shabanov/

Где продолжит карьеру Шабанов 

Новым клубом бывшего полузащитника сборной Украины и киевского "Динамо" станет "Александрия". Главный тренер команды Руслан Ротань оказался заинтересованным в переходе Артема Шабанова. "Александрия" договорилась с "Полесьем" о том, что опытный футболист перейдет на правах свободного агента. 

Шабанов является воспитанником киевского футбола. Помимо "Динамо" и "Полесья" он защищал цвета столичного "Арсенала", "Волыни", "Стали" и "Олимпика", а также играл за польскую "Легию" и венгерский "Фехервар". За сборную Украины Шабанов провел два матча. 

Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

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Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

спорт
Полесье
футбол
Артем Шабанов
УПЛ
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