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Олександрія безкоштовно підпише колишнього гравця Динамо

19 червня 2024 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шабанов безкоштовно перейшов із Полісся у відомий клуб УПЛ
Артем Шабанов (ліворуч) під час виступів у "Динамо". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Житомирське "Полісся" продовжує позбавлятися футболістів, які не входять до планів нового тренерського штабу на наступний сезон. Одним із них став Артем Шабанов.

Півзахисник уже знайшов клуб, у якому продовжить кар'єру, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Керівництво "Полісся" вирішило безкоштовно відпустити 32-річного Артема Шабанова. У сезоні 2023/2023 хавбек провів у складі житомирської команди 25 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

Артем Шабанов перейшов до Олександрії
Артем Шабанов у складі "Полісся". Фото: instagram.com/a_shabanov/

Де продовжить кар'єру Шабанов

Новим клубом колишнього півзахисника збірної України та київського "Динамо" стане "Олександрія". Головний тренер команди Руслан Ротань виявився зацікавленим у переході Артема Шабанова. "Олександрія" домовилася з "Поліссям" про те, що досвідчений футболіст перейде на правах вільного агента.

Шабанов є вихованцем київського футболу. Окрім "Динамо" та "Полісся" він захищав кольори столичного "Арсенала", "Волині", "Сталі" та "Олімпіка", а також грав за польську "Легію" та угорський "Фегервар". За збірну України Шабанов провів два матчі.

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спорт
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Артем Шабанов
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