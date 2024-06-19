Шабанов безкоштовно перейшов із Полісся у відомий клуб УПЛ

Олександрія безкоштовно підпише колишнього гравця Динамо
Житомирське "Полісся" продовжує позбавлятися футболістів, які не входять до планів нового тренерського штабу на наступний сезон. Одним із них став Артем Шабанов.
Півзахисник уже знайшов клуб, у якому продовжить кар'єру, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Керівництво "Полісся" вирішило безкоштовно відпустити 32-річного Артема Шабанова. У сезоні 2023/2023 хавбек провів у складі житомирської команди 25 матчів, у яких не відзначився результативними діями.
Де продовжить кар'єру Шабанов
Новим клубом колишнього півзахисника збірної України та київського "Динамо" стане "Олександрія". Головний тренер команди Руслан Ротань виявився зацікавленим у переході Артема Шабанова. "Олександрія" домовилася з "Поліссям" про те, що досвідчений футболіст перейде на правах вільного агента.
Шабанов є вихованцем київського футболу. Окрім "Динамо" та "Полісся" він захищав кольори столичного "Арсенала", "Волині", "Сталі" та "Олімпіка", а також грав за польську "Легію" та угорський "Фегервар". За збірну України Шабанов провів два матчі.
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