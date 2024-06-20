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Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца

20 июня 2024 09:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Андрей Лунин готовится к уходу из Реала после окончания Евро-2024
Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Андрей Лунин остается одним из самых востребованных игроков на летнем трансферном рынке несмотря на поражение сборной Украины от Румынии на Евро-2024. Мадридский "Реал" продолжает получать запросы по поводу продажи игрока. 

Испанский клуб назвал условие, при котором согласится на трансфер Лунина, сообщает Diario AS

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Контракт Андрея Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года. "Королевский клуб" хотел бы сохранить в составе украинского голкипера. Мадридцы уже несколько месяцев готовят новое соглашение для футболиста, но оно до сих пор не готово. 

Где будет играть Лунин 

Регулярно появляется информация об интересе к украинцу со стороны клубов из разных европейских чемпионатов. Главными претендентами на 25-летнего голкипера являются мадридский "Атлетико", английский "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария". Однако недавно этот список пополнил еще один клуб. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Миланский "Интер" ищет замену Янну Зоммеру, который может продолжить карьеру в одной из команд Саудовской Аравии. У швейцарца есть выгодное предложение, которое он готов принять. Итальянский клуб включил Андрея Лунина в список потенциальных новичков и отправил запрос по игроку в "Реал". 

Мадридцы готовы отпустить Лунина, однако речь идет только о продаже. "Королевский клуб" хочет получить за своего футболиста не менее 30 млн евро. 

Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

"Александрия" бесплатно подпишет бывшего игрока "Динамо".

Малиновский рассказал об атмосфере в сборной Украины после неудачного старта на Евро-2024. 

спорт
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Сборная Украины по футболу
Реал Мадрид
Андрей Лунин

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