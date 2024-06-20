Андрей Лунин готовится к уходу из Реала после окончания Евро-2024

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Андрей Лунин остается одним из самых востребованных игроков на летнем трансферном рынке несмотря на поражение сборной Украины от Румынии на Евро-2024. Мадридский "Реал" продолжает получать запросы по поводу продажи игрока.

Испанский клуб назвал условие, при котором согласится на трансфер Лунина, сообщает Diario AS.

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Контракт Андрея Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года. "Королевский клуб" хотел бы сохранить в составе украинского голкипера. Мадридцы уже несколько месяцев готовят новое соглашение для футболиста, но оно до сих пор не готово.

Где будет играть Лунин

Регулярно появляется информация об интересе к украинцу со стороны клубов из разных европейских чемпионатов. Главными претендентами на 25-летнего голкипера являются мадридский "Атлетико", английский "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария". Однако недавно этот список пополнил еще один клуб.

Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Миланский "Интер" ищет замену Янну Зоммеру, который может продолжить карьеру в одной из команд Саудовской Аравии. У швейцарца есть выгодное предложение, которое он готов принять. Итальянский клуб включил Андрея Лунина в список потенциальных новичков и отправил запрос по игроку в "Реал".

Мадридцы готовы отпустить Лунина, однако речь идет только о продаже. "Королевский клуб" хочет получить за своего футболиста не менее 30 млн евро.

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