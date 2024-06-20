Андрій Лунін готується до відходу з Реала після закінчення Євро-2024

Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Андрій Лунін залишається одним із найбільш затребуваних гравців на літньому трансферному ринку, попри поразку збірної України від Румунії на Євро-2024. Мадридський "Реал" продовжує отримувати запити щодо продажу гравця.

Іспанський клуб назвав умову, за якої погодиться на трансфер Луніна, повідомляє Diario AS.

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Контракт Андрія Луніна із "Реалом" розрахований до літа 2025 року. "Королівський клуб" хотів би зберегти у складі українського голкіпера. Мадридці вже декілька місяців готують нову угоду для футболіста, але вона досі не готова.

Де гратиме Лунін

Регулярно з'являється інформація про інтерес до українців з боку клубів із різних європейських чемпіонатів. Головними претендентами на 25-річного голкіпера є мадридський "Атлетіко", англійський "Манчестер Юнайтед" та мюнхенська "Баварія". Проте нещодавно цей перелік поповнив ще один клуб.

Андрій Лунін у збірній України. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Міланський "Інтер" шукає заміну Янну Зоммеру, який може продовжити кар'єру в одній із команд Саудівської Аравії. У швейцарця є вигідна пропозиція, яку він готовий прийняти. Італійський клуб включив Андрія Луніна до списку потенційних новачків та надіслав запит по гравцю до "Реала".

Мадридці готові відпустити Луніна, проте йдеться лише про продаж. "Королівський клуб" хоче отримати за свого футболіста щонайменше 30 млн євро.

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