Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін зацікавив ще один клуб — Реал назвав ціну на українця arrow

Лунін зацікавив ще один клуб — Реал назвав ціну на українця

20 червня 2024 09:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Андрій Лунін готується до відходу з Реала після закінчення Євро-2024
Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Андрій Лунін залишається одним із найбільш затребуваних гравців на літньому трансферному ринку, попри поразку збірної України від Румунії на Євро-2024. Мадридський "Реал" продовжує отримувати запити щодо продажу гравця.

Іспанський клуб назвав умову, за якої погодиться на трансфер Луніна, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Контракт Андрія Луніна із "Реалом" розрахований до літа 2025 року. "Королівський клуб" хотів би зберегти у складі українського голкіпера. Мадридці вже декілька місяців готують нову угоду для футболіста, але вона досі не готова.

Де гратиме Лунін

Регулярно з'являється інформація про інтерес до українців з боку клубів із різних європейських чемпіонатів. Головними претендентами на 25-річного голкіпера є мадридський "Атлетіко", англійський "Манчестер Юнайтед" та мюнхенська "Баварія". Проте нещодавно цей перелік поповнив ще один клуб.

Андрій Лунін
Андрій Лунін у збірній України. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Міланський "Інтер" шукає заміну Янну Зоммеру, який може продовжити кар'єру в одній із команд Саудівської Аравії. У швейцарця є вигідна пропозиція, яку він готовий прийняти. Італійський клуб включив Андрія Луніна до списку потенційних новачків та надіслав запит по гравцю до "Реала".

Мадридці готові відпустити Луніна, проте йдеться лише про продаж. "Королівський клуб" хоче отримати за свого футболіста щонайменше 30 млн євро.

Нагадаємо, Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії. 

"Олександрія" безкоштовно підпише колишнього гравця "Динамо". 

Маліновський розповів про атмосферу у збірній України після невдалого старту на Євро-2024. 

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Реал Мадрид
Андрій Лунін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі