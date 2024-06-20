Мессі та Суарес разом готуються до матчів Копа Америка — відео

Ліонель Мессі у складі збірної Аргентини. Фото: instagram.com/leomessi/

Одноклубники з американського клубу "Інтер Маямі" та колишні партнери з "Барселони" Лео Мессі та Луїс Суарес візьмуть участь у матчах Кубка Америки-2024. Турнір розпочнеться 20 червня та пройде у США.

Аргентинець Ліонель Мессі та уругваєць Луїс Суарес давно товаришують і проводять разом багато часу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Вже в ніч п'ятниці, 21 червня, у США розпочнуться матчі Копа Америка-2024. Збірна Аргентини у першому турі групового етапу зіграє з Канадою. Збірна Уругваю у понеділок протистоятиме Панамі.

Мессі та Суарес знову разом

В інтернеті завірусився ролик, на якому аргентинський та уругвайський футболісти "Інтер Маямі" грають у паділ. Ця гра походу одночасно на теніс та сквош. Вона популярна у Латинській Америці.

Ліонель Мессі йде на тренування. Фото: instagram.com/leomessi/

Мессі та Суарес з азартом відбивають м'ячі ракетками та обмінюються жартами. Футболісти потоваришували ще під час виступів за "Барселону". Вони спілкуються сім'ями, їхні дружини та діти теж регулярно проводять разом час.

Луїс Суарес у збірній Уругваю. Фото: instagram.com/luissuarez9/

Цього сезону Мессі зіграв за "Інтер Маямі" 12 матчів, забив 12 голів і зробив 9 результативних передач. Луїс Суарес провів 16 поєдинків, записав на свій рахунок 12 м'ячів і зробив 5 результативних передач.

Нагадаємо, Лунін зацікавив ще один клуб — Реал назвав ціну на українця

Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.

"Олександрія" безкоштовно підпише колишнього гравця "Динамо".

Маліновський розповів про атмосферу у збірній України після невдалого старту на Євро-2024.