Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мессі та Суарес показали, як готуються до Копа Америка arrow

Мессі та Суарес показали, як готуються до Копа Америка

20 червня 2024 16:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі та Суарес разом готуються до матчів Копа Америка — відео
Ліонель Мессі у складі збірної Аргентини. Фото: instagram.com/leomessi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одноклубники з американського клубу "Інтер Маямі" та колишні партнери з "Барселони" Лео Мессі та Луїс Суарес візьмуть участь у матчах Кубка Америки-2024. Турнір розпочнеться 20 червня та пройде у США.

Аргентинець Ліонель Мессі та уругваєць Луїс Суарес давно товаришують і проводять разом багато часу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Вже в ніч п'ятниці, 21 червня, у США розпочнуться матчі Копа Америка-2024. Збірна Аргентини у першому турі групового етапу зіграє з Канадою. Збірна Уругваю у понеділок протистоятиме Панамі.

Мессі та Суарес знову разом

В інтернеті завірусився ролик, на якому аргентинський та уругвайський футболісти "Інтер Маямі" грають у паділ. Ця гра походу одночасно на теніс та сквош. Вона популярна у Латинській Америці.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі йде на тренування. Фото: instagram.com/leomessi/

Мессі та Суарес з азартом відбивають м'ячі ракетками та обмінюються жартами. Футболісти потоваришували ще під час виступів за "Барселону". Вони спілкуються сім'ями, їхні дружини та діти теж регулярно проводять разом час.

Луїс Суарес
Луїс Суарес у збірній Уругваю. Фото: instagram.com/luissuarez9/

Цього сезону Мессі зіграв за "Інтер Маямі" 12 матчів, забив 12 голів і зробив 9 результативних передач. Луїс Суарес провів 16 поєдинків, записав на свій рахунок 12 м'ячів і зробив 5 результативних передач.

Нагадаємо, Лунін зацікавив ще один клуб — Реал назвав ціну на українця

Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії. 

"Олександрія" безкоштовно підпише колишнього гравця "Динамо". 

Маліновський розповів про атмосферу у збірній України після невдалого старту на Євро-2024. 

спорт
футбол
Ліонель Мессі
Збірна Аргентини з футболу
Уругвай
Луїс Суарес
Копа Америка-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту