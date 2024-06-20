Мессі та Суарес разом готуються до матчів Копа Америка — відео

Мессі та Суарес показали, як готуються до Копа Америка
Одноклубники з американського клубу "Інтер Маямі" та колишні партнери з "Барселони" Лео Мессі та Луїс Суарес візьмуть участь у матчах Кубка Америки-2024. Турнір розпочнеться 20 червня та пройде у США.
Аргентинець Ліонель Мессі та уругваєць Луїс Суарес давно товаришують і проводять разом багато часу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Вже в ніч п'ятниці, 21 червня, у США розпочнуться матчі Копа Америка-2024. Збірна Аргентини у першому турі групового етапу зіграє з Канадою. Збірна Уругваю у понеділок протистоятиме Панамі.
Мессі та Суарес знову разом
В інтернеті завірусився ролик, на якому аргентинський та уругвайський футболісти "Інтер Маямі" грають у паділ. Ця гра походу одночасно на теніс та сквош. Вона популярна у Латинській Америці.
Мессі та Суарес з азартом відбивають м'ячі ракетками та обмінюються жартами. Футболісти потоваришували ще під час виступів за "Барселону". Вони спілкуються сім'ями, їхні дружини та діти теж регулярно проводять разом час.
Цього сезону Мессі зіграв за "Інтер Маямі" 12 матчів, забив 12 голів і зробив 9 результативних передач. Луїс Суарес провів 16 поєдинків, записав на свій рахунок 12 м'ячів і зробив 5 результативних передач.
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