Месси и Суарес вместе готовятся к матчам Копа Америка — видео

Месси и Суарес показали, как готовятся к Копа Америка
Одноклубники по американскому клубу "Интер Майами" и бывшие партнеры по "Барселоне" Лео Месси и Луис Суарес примут участие в матчах Кубка Америки-2024. Турнир начнется 20 июня и пройдет в США.
Аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес давно дружат и проводят вместе много времени, сообщает портал Новини.LIVE.
Уже в ночь на пятницу, 21 июня, в США начнутся матчи Копа Америка-2024. Сборная Аргентины в первом туре группового этапа сыграет с Канадой. Сборная Уругвая в понедельник будет противостоять Панаме.
Месси и Суарес снова вместе
В интернете завирусился ролик, на котором аргентинский и уругвайский футболисты "Интер Майами" играют в падел. Эта игра похода одновременно на теннис и сквош. Она популярна в Латинской Америке.
Месси и Суарес с азартом отбивают мячи ракетками и обмениваются шутками. Футболисты подружились еще во время выступлений за "Барселону". Они общаются семьями, их жены и дети тоже регулярно проводят вместе время.
В нынешнем сезоне Месси сыграл за "Интер Майами" 12 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач. Луис Суарес провел 16 поединков, записал на свой счет 12 мячей и сделал 5 результативных передач.
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