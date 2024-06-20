Месси и Суарес вместе готовятся к матчам Копа Америка — видео

Лионель Месси в составе сборной Аргентины. Фото: instagram.com/leomessi/

Одноклубники по американскому клубу "Интер Майами" и бывшие партнеры по "Барселоне" Лео Месси и Луис Суарес примут участие в матчах Кубка Америки-2024. Турнир начнется 20 июня и пройдет в США.

Аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес давно дружат и проводят вместе много времени, сообщает портал Новини.LIVE.

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Уже в ночь на пятницу, 21 июня, в США начнутся матчи Копа Америка-2024. Сборная Аргентины в первом туре группового этапа сыграет с Канадой. Сборная Уругвая в понедельник будет противостоять Панаме.

Месси и Суарес снова вместе

В интернете завирусился ролик, на котором аргентинский и уругвайский футболисты "Интер Майами" играют в падел. Эта игра похода одновременно на теннис и сквош. Она популярна в Латинской Америке.

Лионель Месси идет на тренировку. Фото: instagram.com/leomessi/

Месси и Суарес с азартом отбивают мячи ракетками и обмениваются шутками. Футболисты подружились еще во время выступлений за "Барселону". Они общаются семьями, их жены и дети тоже регулярно проводят вместе время.

Луис Суарес в сборной Уругвая. Фото: instagram.com/luissuarez9/

В нынешнем сезоне Месси сыграл за "Интер Майами" 12 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач. Луис Суарес провел 16 поединков, записал на свой счет 12 мячей и сделал 5 результативных передач.

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