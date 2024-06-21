Аргентина обыграла Канаду на Копа Америка — видео лучших моментов матча

Аргентина сыграла с Канадой — как начался Копа Америка
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошел первый матч Кубка Америки-2024. Сборная Аргентины в качестве действующего обладателя трофея сыграла с Канадой.
Лионель Месси установил новый рекорд в национальной команде, сообщает портал Новини.LIVE.
Сборная Аргентины мечтает выиграть третий большой турнир подряд. Команда Лионеля Скалони является фаворитом Копа Америка-2024. После завершения этого чемпионата Лионель Месси и Анхель Ди Мария могут завершить карьеру в национальной команде, но пока оба они в основном составе сборной Аргентины.
Как завершился матч-открытие
Команды сыграли в атакующий футбол и создали много моментов у ворот друг друга. Аргентинцы доминировали на протяжении большей части поединка, но канадцы регулярно проводили опасные контрвыпады и Эмилиано Мартинес несколько раз спасал "альбиселесте".
Однако во втором тайме аргентинцы повели в счете. Месси сделал изящную передачу в штрафную площадку соперника, где Крепо сбил Макаллистера. Мяч отскочил к Альваресу, который забил в пустые ворота, 1:0!
В конце матча сборная Аргентины забила второй гол. Месси снова сделал проникающую передачу к чужим воротам. Лаутаро Мартинес первым оказался на мяче и спокойно пробил мимо голкипера, 2:0!
Лео Месси установил сразу несколько рекордов в этом матче. Он сыграл свой 35-й поединок на Копа Америка — больше, чем любой другой футболист на турнире. Это уже седьмой континентальный чемпионат в карьере аргентинца, что тоже является уникальным достижением.
В среду, 26 июня, сборная Аргентины проведет второй матч на групповом этапе Копа Америка. Соперником команды Лионеля Скалони станет Чили.
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