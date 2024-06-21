Сабо оцінив шанси збірної України на вихід у плей-офф Євро-2024

Роман Яремчук дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 збірна України зіграє зі Словаччиною. Команда Сергія Реброва намагатиметься реабілітуватися за поразку від Румунії (0:3).

Йожеф Сабо вважає, що збірна України має шанс пробитися у плей-офф турніру, повідомляє УНІАН.

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Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо не поспішає виключати команду зі списку претендентів на вихід із групи "E". Він назвав умову, за дотримання якої підопічні Сергія Реброва зможуть здобути перемоги над Словаччиною та Бельгією.

Олександр Зінченко (ліворуч) та Микола Шапаренко перед грою. Фото: скріншот Megogo

Що Сабо сказав про збірну України

Експерт нагадав про те, що у футболі немає нічого неможливого. За його словами, нещодавня перемога Словаччини над Бельгією це доводить. Сабо вважає, що й Україна може взяти максимум балів у двох поєдинках групового етапу, що залишилися.

Головною умовою майбутніх успіхів, на думку Сабо, є відсутність ейфорії у команді. Футболісти мають тверезо оцінювати свої перспективи й не думати про ту похвалу, яка обрушилася на команду перед Євро-2024.

"Треба вийти на поле, налаштуватися і якісно робити свою роботу, а не так: "Ось я не хочу захищатися, я тільки нападатиму". Так у сучасному футболі не працює. Вся команда повинна грати і на оборону, і на атаку", — заявив Сабо.

Нагадаємо, Зінченко звернувся до вболівальників збірної України перед матчем зі Словаччиною.

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