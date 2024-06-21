Зінченко розкрив план збірної України на гру зі Словаччиною

Олександр Зінченко дякує глядачам за підтримку. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко готовий вийти на поле в основному складі на другий матч своєї команди у рамках Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане Словаччина.

Зінченко звернувся до вболівальників збірної України напередодні матчу, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Збірна України програла свій перший матч на Євро-2024 Румунії з рахунком 3:0. Водночас Словаччина зуміла обіграти Бельгію (1:0). "Синьо-жовті" більше не можуть дозволити собі помилятися на турнірі. Один із лідерів команди Сергія Реброва пообіцяв дати супернику справжній бій.

Олександр Зінченко бореться за м'яч із Хаджі. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Що Зінченко сказав про збірну України

Універсальний футболіст національної команди поділився очікуваннями від важливого матчу. Олександр Зінченко розуміє, що збірна України має зіграти дуже складний поєдинок. Однак на кону стоїть продовження виступу на Євро-2024, тому "синьо-жовті" не можуть дозволити собі ще одну поразку.

"Відзначу командну гру збірної Словаччини. Вони разом захищаються і разом атакують. На кожній ділянці поля буде битва. Той, хто здобуде в ній перемогу, і виграє матч. Ми всі віримо в те, що зможемо досягти успіху. Зараз треба менше говорити й більше працювати", — заявив Зінченко.

Поєдинок Словаччина — Україна розпочнеться о 16:00 у п'ятницю, 21 червня.

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