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Зинченко обратился к болельщикам сборной Украины перед матчем со Словакией

21 июня 2024 08:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко раскрыл план сборной Украины на игру со Словакией
Александр Зинченко благодарит зрителей за поддержку. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко готов выйти на поле в основном составе на второй матч своей команды в рамках Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет Словакия. 

Зинченко обратился к болельщикам сборной Украины накануне матча, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Сборная Украины проиграла свой первый матч на Евро-2024 Румынии со счетом 3:0. В то же время Словакия сумела обыграть Бельгию (1:0). "Сине-желтые" больше не могут позволить себе ошибаться на турнире. Один из лидеров команды Сергея Реброва пообещал дать сопернику настоящий бой. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко борется за мяч с Хаджи. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Что Зинченко сказал о сборной Украины 

Универсальный футболист национальной команды поделился ожиданиями от важного матча. Александр Зинченко понимает, что сборной Украины предстоит сыграть очень сложный поединок. Однако на кону стоит продолжение выступления на Евро-2024, потому "сине-желтые" не могут позволить себе еще одно поражение. 

"Отмечу командную игру сборной Словакии. Они вместе защищаются и вместе атакуют. На каждом участке поля будет битва. Тот, кто одержит в ней победу, и выиграет матч. Мы все верим в то, что сможем добиться успеха. Сейчас надо меньше говорить и больше работать", — заявил Зинченко. 

Поединок Словакия — Украина начнется в 16:00 в пятницу, 21 июня. 

Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие

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Александр Зинченко
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