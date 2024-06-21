Зинченко раскрыл план сборной Украины на игру со Словакией

Александр Зинченко благодарит зрителей за поддержку. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко готов выйти на поле в основном составе на второй матч своей команды в рамках Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет Словакия.

Зинченко обратился к болельщикам сборной Украины накануне матча, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сборная Украины проиграла свой первый матч на Евро-2024 Румынии со счетом 3:0. В то же время Словакия сумела обыграть Бельгию (1:0). "Сине-желтые" больше не могут позволить себе ошибаться на турнире. Один из лидеров команды Сергея Реброва пообещал дать сопернику настоящий бой.

Александр Зинченко борется за мяч с Хаджи. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Что Зинченко сказал о сборной Украины

Универсальный футболист национальной команды поделился ожиданиями от важного матча. Александр Зинченко понимает, что сборной Украины предстоит сыграть очень сложный поединок. Однако на кону стоит продолжение выступления на Евро-2024, потому "сине-желтые" не могут позволить себе еще одно поражение.

"Отмечу командную игру сборной Словакии. Они вместе защищаются и вместе атакуют. На каждом участке поля будет битва. Тот, кто одержит в ней победу, и выиграет матч. Мы все верим в то, что сможем добиться успеха. Сейчас надо меньше говорить и больше работать", — заявил Зинченко.

Поединок Словакия — Украина начнется в 16:00 в пятницу, 21 июня.

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