Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф Евро-2024

Мората и Ямал празднуют гол. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Сборные Испании и Италии встретились в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу. Поединок получился богатым на опасные моменты.

Однако их создавала по большей части только одна команда, сообщает портал Новини.LIVE.

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Команда Луиса Де ла Фуэнте доминировала на протяжение большей части поединка. В первом тайме Джанлуиджи Доннарумма несколько раз спасал "скуадру адзурру" от пропущенного гола.

Ламин Ямал во время атаки. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Испания выдала еще один яркий матч

Испания — Италия — 1:0 (0:0)

Гол: Калафьори, 54 (автогол)

Испания: Унаи Симон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Педри (Баэна, 71), Родри, Фабьян Руис (Мерино, 90+3) — Ямал (Ферран, 71), Мората (капитан) (Оярсабаль, 78), Уильямс (Перес, 78).

Тренер: Луис Де ла Фуэнте.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко — Барелла, Жоржиньо (Кристанте, 46) — Фраттези (Камбьяссо, 46), Пеллегрини (Распадори, 81), Кьеза (Дзакканьи, 63) — Скамакка (Ретеги, 63).

Тренер: Лучано Спаллетти.

Подопечные Луиса Де ла Фуэнте могли повести в счете уже на первой минуте. Нико Уильямс пронесся по левому флангу и точно навесил в центр чужой штрафной на голову Педри. Полузащитник "Барселоны" пробил с семи метров, но итальянский вратарь выручил свою команду.

Джанлуиджи Доннарумма после удара Нико Уильямса. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

В первом тайме Доннарумме было не скучно. Он спасал сборную Италии после ударов Мораты и Уильямса. Самый зрелищный сэйв капитан "скуадры адзурры" совершил в первом тайме, когда в прыжке перевел мяч через перекладину после мощного удара Руиса. А у противоположных ворот почти ничего не происходило.

На второй тайм Спаллетти выпустил Кристанте, который сразу же сбил Родри и получил желтую карточку. На 51-й минуте испанцы снова упустили момент. Кукурелья с фланга прострелил к чужим воротам, но Педри пробил мимо цели. Но через несколько минут счет был открыт. Уильямс прострелил слева, Доннарумма помешал забить Морате. Однако мяч от Калафьори отскочил в ворота, 1:0!

Сборная Италии пропускает гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

На 57-й минуте Доннарумма не дал забить гол Морате. После розыгрыша углового Камбьяссо вынес мяч с линии ворот сборной Италии. На 70-й минуте Нико Уильямс попал в перекладину чужих ворот.

Но даже одного гола хватило Испании для победы. Команду Де ла Фуэнте можно поздравить с выходом в плей-офф Евро-2024. Итальянцев ждет непростой поединок с Хорватией.

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