Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Испании в ярком стиле оформила выход в плей-офф Евро-2024
Сборные Испании и Италии встретились в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу. Поединок получился богатым на опасные моменты.
Однако их создавала по большей части только одна команда, сообщает портал Новини.LIVE.
Команда Луиса Де ла Фуэнте доминировала на протяжение большей части поединка. В первом тайме Джанлуиджи Доннарумма несколько раз спасал "скуадру адзурру" от пропущенного гола.
Испания выдала еще один яркий матч
Испания — Италия — 1:0 (0:0)
Гол: Калафьори, 54 (автогол)
Испания: Унаи Симон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Педри (Баэна, 71), Родри, Фабьян Руис (Мерино, 90+3) — Ямал (Ферран, 71), Мората (капитан) (Оярсабаль, 78), Уильямс (Перес, 78).
Тренер: Луис Де ла Фуэнте.
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко — Барелла, Жоржиньо (Кристанте, 46) — Фраттези (Камбьяссо, 46), Пеллегрини (Распадори, 81), Кьеза (Дзакканьи, 63) — Скамакка (Ретеги, 63).
Тренер: Лучано Спаллетти.
Подопечные Луиса Де ла Фуэнте могли повести в счете уже на первой минуте. Нико Уильямс пронесся по левому флангу и точно навесил в центр чужой штрафной на голову Педри. Полузащитник "Барселоны" пробил с семи метров, но итальянский вратарь выручил свою команду.
В первом тайме Доннарумме было не скучно. Он спасал сборную Италии после ударов Мораты и Уильямса. Самый зрелищный сэйв капитан "скуадры адзурры" совершил в первом тайме, когда в прыжке перевел мяч через перекладину после мощного удара Руиса. А у противоположных ворот почти ничего не происходило.
На второй тайм Спаллетти выпустил Кристанте, который сразу же сбил Родри и получил желтую карточку. На 51-й минуте испанцы снова упустили момент. Кукурелья с фланга прострелил к чужим воротам, но Педри пробил мимо цели. Но через несколько минут счет был открыт. Уильямс прострелил слева, Доннарумма помешал забить Морате. Однако мяч от Калафьори отскочил в ворота, 1:0!
На 57-й минуте Доннарумма не дал забить гол Морате. После розыгрыша углового Камбьяссо вынес мяч с линии ворот сборной Италии. На 70-й минуте Нико Уильямс попал в перекладину чужих ворот.
Но даже одного гола хватило Испании для победы. Команду Де ла Фуэнте можно поздравить с выходом в плей-офф Евро-2024. Итальянцев ждет непростой поединок с Хорватией.
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