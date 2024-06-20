Испания — Италия — известны стартовые составы на матч Евро-2024

Стартовые составы на топ-матч Евро-2024 Испания — Италия
Сборные Испании и Италии сыграют друг с другом в центральном матче группы "В" на чемпионате Европы по футболу. Обе команды начали турнир с побед.
Главные тренеры Луис Де ла Фуэнте и Лучано Спаллетти уже объявили стартовые составы, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сборная Испании стартовала на Евро-2024 с разгрома Хорватии со счетом 3:0. "Скуадра Адзурра" одержала менее яркую, но важную победу со счетом 2:1 над командой Хорватии. В очном противостоянии эти соперники могут решить, кто станет победителем квартета.
Стартовые составы на матч Евро-2024
Испания: Унаи Симон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Педри, Родри, Фабьян Руис — Ямал, Мората (капитан), Уильямс.
Тренер: Луис Де ла Фуэнте.
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко — Барелла, Жоржиньо — Фраттези, Пеллегрини, Кьеза — Скамакка.
Тренер: Лучано Спаллетти.
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