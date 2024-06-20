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Стартовые составы на топ-матч Евро-2024 Испания — Италия

20 июня 2024 21:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Испания — Италия — известны стартовые составы на матч Евро-2024
Ламин Ямал перед матчем с Италией. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборные Испании и Италии сыграют друг с другом в центральном матче группы "В" на чемпионате Европы по футболу. Обе команды начали турнир с побед. 

Главные тренеры Луис Де ла Фуэнте и Лучано Спаллетти уже объявили стартовые составы, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Сборная Испании стартовала на Евро-2024 с разгрома Хорватии со счетом 3:0. "Скуадра Адзурра" одержала менее яркую, но важную победу со счетом 2:1 над командой Хорватии. В очном противостоянии эти соперники могут решить, кто станет победителем квартета. 

Лучано Спаллетти
Тренерский штаб сборной Италии перед игрой. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Стартовые составы на матч Евро-2024

Испания: Унаи Симон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Педри, Родри, Фабьян Руис — Ямал, Мората (капитан), Уильямс. 

Тренер: Луис Де ла Фуэнте. 

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко — Барелла, Жоржиньо — Фраттези, Пеллегрини, Кьеза — Скамакка. 

Тренер: Лучано Спаллетти. 

Напомним, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца.

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