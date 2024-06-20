Сборная Дании вырвала ничью у Англии благодаря красивому голу Юльманна

Харри Кейн и Киран Триппьер празднуют гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Сборные Англии и Дании встретились на групповой стадии Евро-2024 и повторили полуфинал континентального первенства трехлетней давности. И снова подопечные Гарета Саутгейта были фаворитами противостояния.

Датчане отчаянно сражались с сильным соперником, но силы были не равны, сообщает портал Новини.LIVE.

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Команда Каспера Юльманна мечтала о реванше за поражение со счетом 1:2 в полуфинале Евро-2020. И датчанам удалось удивить подопечных Гарета Саутгейта. Во многом благодаря воле к победе и официальному мячу турнира, на который жалуются все вратари.

Джордан Пикфорд предъявляет претензии своим защитника. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Еще один красивый гол на Евро-2024

Дания — Англия — 1:1 (1:1)

Голы: Мортен Юльманн, 34 — Кейн, 18

Дания: Шмайхель (капитан) — Андерсен, Кристенсен, Вестергор — Меле, Юльманн (Нергор, 82), Хейберг, Кристиансен (Ба, 56) — Эриксен (Сков Ольсен, 82) — Хейлунд (Ю.Поульсен, 66), Винд (Дамсгор, 56).

Тренер: Каспер Юльманн.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер — Александр-Арнольд (Галлахер, 54), Райс — Сака (Эзе, 69), Беллингем, Фоден (Уоткинс, 69) — Кейн (капитан) (Боуэн, 69).

Тренер: Гарет Саутгейт.

Сборная Дании попыталась забить быстрый гол в ворота Англии. Хейберг, который прекрасно знаком с возможностями Пикфорда, нанес плотный удар с отскоком от газона на первой же минуте, но голкипер "Эвертона" справился с угрозой.

А вот англичане свой момент реализовали. Уокер отобрал мяч у защитника на фланге и прострелил в центр штрафной. Сака не сумел нанести удар, но от его ноги мяч отскочил с Кейну, который не промахнулся с близкой дистанции, 0:1!

Команда Саутгейта снова начала играть слишком академично после забитого гола, и датчане этим воспользовались. Мортен Юльманн получил мяч в 35 метрах от ворот и сразу же нанес мощный удар низом. Он попал в штангу, от которой мяч отлетел в ворота за спиной Пикфорда, 1:1! В оставшееся до перерыва время Хейберг мог вывести Данию вперед, но не сумел переиграть английского голкипера.

Мортен Юльманн (слева) празднует гол. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

В начале второго тайма датчане продолжали прессинговать оборону сборной Англии, которой приходилось трудиться, чтобы Пикфорд чувствовал себя в относительной безопасности. А на 55-й минуте команда Саутгейта провела свою атаку, которая завершилась неплохим ударом Фодена в штангу почти с линии штрафной.

Букайо Сака пытается забить гол. Фото: Reuters/Heiko Becker

Было заметно, что сборная Англии не возражала против ничьей в этом поединке. На 72-й минуте Беллингем сделал шикарный пас на 30 метров на свежего Уоткинса, которому не позволил забить Шмейхель. В составе датчан могли отличиться Кристенсен и Хейберг.

Матч так и закончился ничьей. Сборная Дании набрала второе очко на турнире и сохраняет шансы на выход в плей-офф. У Англии уже четыре балла.

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