Словения и Сербия сыграли вничью 1-1 во втором туре Евро-2024

Лука Йович сравнял счет на 96-й минуте. Фото: x.com/EURO2024

В группе C на чемпионате Европы-2024 начался второй тур. В первой игре Словения сыграла с Сербией.

Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Словения — Сербия

Сборная Словении очень активно начала матч и своими быстрыми атаками заставила сербов отбиваться.

Сербия первый удар в створ ворот сделала лишь на 27-й минуте. Затем они смогли выровнять ход матча и имели еще несколько хороших моментов.

Во втором тайме на 69-й минуте Словения вышла вперед. Карничник перехватил мяч у своей штрафной, затем в центре поля обыграл одного из сербов, отдал пас партнеру, добежал до края поля и там снова получил мяч на дальней штанге. Затем словенцу никто не мешал забить.

После пропущенного гола Сербия завладела мячом и устроила время бездумных подач в штрафную площадку. Казалось, что Словения победит, но сербы нашли способ сравнять счет.

На 96-й минуте вратарь сербов пошел на угловой и находясь в количественном большинстве Йович ударом головой сравнял счет.

Словения — Сербия 1:1

Голы: Карничник, 69 — Йович, 90+6

Словения: Облак — Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа — Стоянович (Випотник, 76), Черин, Елшник (Брекало, 90+1), Млакар (Станкович, 62) — Шпорар, Шешко (Вербич, 76).

Сербия: Райкович — Велькович, Миленкович, Павлович — Живкович (Бирманчевич, 82), Илич, Лукач (Милинкович-Савич, 64), Младенович (Гачинович, 46) — Тадич (Самарджич, 82) — Влахович (Йович, 62), Митрович.

Предупреждения: Янжа, Випотник — Младенович, Лукач, Гачинович, Йович

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