Словенія та Сербія зіграли внічию 1-1 у другому турі Євро-2024

Лука Йович зрівняв рахунок на 96-й хвилині. Фото: x.com/EURO2024

У групі C на чемпіонаті Європи-2024 розпочався другий тур. У першій грі Словенія зіграла із Сербією.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини LIVE.

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Матч Словенія — Сербія

Збірна Словенії дуже активно розпочала матч і своїми швидкими атаками змусила сербів відбиватися.

Сербія перший удар у площину воріт зробила лише на 27-й хвилині. Потім вони змогли вирівняти хід матчу та мали ще кілька гарних моментів.

У другому таймі на 69-й хвилині Словенія вийшла вперед. Карничник перехопив м'яч у своєму штрафному майданчику, потім у центрі поля обіграв одного з сербів, віддав пас партнеру, добіг до краю поля і там знову отримав м'яч на дальній штанзі. Потім словенцеві ніхто не заважав забити.

Після пропущеного голу Сербія заволоділа м'ячем і влаштувала час бездумних подач до штрафного майданчика. Здавалося, що Словенія переможе, але серби знайшли спосіб зрівняти рахунок.

На 96-й хвилині воротар сербів пішов на кутовий і, перебуваючи в кількісній більшості ніж зазвичай на стандартах, Йович ударом головою зрівняв рахунок.

Словенія — Сербія 1:1

Голи: Карнічнік, 69 — Йович, 90+6

Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа — Стоянович (Віпотнік, 76), Черін, Елшнік (Брекало, 90+1), Млакар (Станкович, 62) — Шпорар, Шешко (Вербич, 76).

Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович (Бірманчевич, 82), Ілич, Лукич (Мілінкович-Савич, 64), Младенович (Гачінович, 46) — Тадич (Самарджич, 82) — Влахович (Йович, 62), Мітрович.

Попередження: Янжа, Віпотнік — Младенович, Лукич, Гачінович, Йович

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