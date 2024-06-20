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Сербія може знятися з Євро-2024 через погрози вболівальників

20 червня 2024 15:32
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Агабекян Карен
редактор
Сербія загрожує зняти команду з Євро-2024 через ворожість хорватів та албанців
Уболівальники збірної Сербії. Фото: x.com/FansTribeHQ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи з футболу-2024 у Німеччині назріває новий скандал. Пов'язаний він із протистоянням балканських країн.

За інформацією порталу Sport Klub, Федерація футболу Сербії погрожує зняти команду з турніру через ворожі вигуки на трибунах стадіонів.

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Вболівальники Хорватії та Албанії на Євро-2024
Уболівальники Хорватії та Албанії на Євро-2024. Фото: x.com/xhemajl_rexha

Хто образив Сербію

Під час Євро-2024 на матчі збірних Хорватії та Албанії (2:2) їхні вболівальники скандували заклик розправи над сербами — "Убий серба".

Після того, як це сталося Федерація футболу Сербії вимагає покарати футбольні асоціації Хорватії та Албанії, або вони знімуться з турніру.

"Це справжній скандал, і ми не хочемо, щоб це колись повторилося", — сказав генеральний секретар Футбольного союзу Сербії Йован Шурбатович.

Сербська сторона вимагає найсуворішого покарання для футбольних органів двох країн.

Глава Міністерства закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що у скандуванні хорватів та албанців винні політики екстремісти, які намагаються використати чемпіонат Європи у своїх цілях.

Також Джурич сподівається, що подія мотивує футболістів краще виступити на чемпіонаті Європи.

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Сербія
Албанія
Євро-2024 по футболу
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