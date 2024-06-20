Сербія загрожує зняти команду з Євро-2024 через ворожість хорватів та албанців

Сербія може знятися з Євро-2024 через погрози вболівальників
На чемпіонаті Європи з футболу-2024 у Німеччині назріває новий скандал. Пов'язаний він із протистоянням балканських країн.
За інформацією порталу Sport Klub, Федерація футболу Сербії погрожує зняти команду з турніру через ворожі вигуки на трибунах стадіонів.
Хто образив Сербію
Під час Євро-2024 на матчі збірних Хорватії та Албанії (2:2) їхні вболівальники скандували заклик розправи над сербами — "Убий серба".
Після того, як це сталося Федерація футболу Сербії вимагає покарати футбольні асоціації Хорватії та Албанії, або вони знімуться з турніру.
"Це справжній скандал, і ми не хочемо, щоб це колись повторилося", — сказав генеральний секретар Футбольного союзу Сербії Йован Шурбатович.
Сербська сторона вимагає найсуворішого покарання для футбольних органів двох країн.
Глава Міністерства закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що у скандуванні хорватів та албанців винні політики екстремісти, які намагаються використати чемпіонат Європи у своїх цілях.
Також Джурич сподівається, що подія мотивує футболістів краще виступити на чемпіонаті Європи.
Нагадаємо, Лунін зацікавив ще один клуб — Реал назвав ціну на українця
Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.
Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.
"Олександрія" безкоштовно підпише колишнього гравця "Динамо".
Маліновський розповів про атмосферу у збірній України після невдалого старту на Євро-2024.
Читайте Новини.LIVE!