Сербия угрожает снять команду с Евро-2024 из-за враждебности хорватов и албанцев

Болельщики сборной Сербии. Фото: x.com/FansTribeHQ

На чемпионате Европы по футболу-2024 в Германии назревает новый скандал. Связан он с противостоянием балканских стран.

По информации портала Sport Klub, Федерация футбола Сербии угрожает снять команду с турнира из-за враждебных выкрикиваний на трибунах стадионов.

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Болельщики Хорватии и Албании на Евро-2024. Фото: x.com/xhemajl_rexha

Кто оскорбил Сербию

Во время Евро-2024 на матче сборных Хорватии и Албании (2:2) их болельщики скандировали призывы расправы над сербами — "Убей серба".

После произошедшего Федерация футбола Сербии требует наказать фуитбольные ассоциации Хорватии и Албании, либо они снимутся с турнира.

"Это настоящий скандал, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось", — сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович.

Сербская сторона требует самого сурового наказания для футбольных органов двух стран.

Глава Министерства иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что в скандировании хорватов и албанцев виноваты политики экстремисты, которые пытаются использовать чемпионат Европы в своих целях.

Также Джурич надеется, что произошедшее мотивирует футболистов лучше выступить на чемпионате Европы.

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