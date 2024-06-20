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Сербия может сняться с Евро-2024 из-за угроз болельщиков

20 июня 2024 15:32
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Агабекян Карен
редактор
Сербия угрожает снять команду с Евро-2024 из-за враждебности хорватов и албанцев
Болельщики сборной Сербии. Фото: x.com/FansTribeHQ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы по футболу-2024 в Германии назревает новый скандал. Связан он с противостоянием балканских стран.

По информации портала Sport Klub, Федерация футбола Сербии угрожает снять команду с турнира из-за враждебных выкрикиваний на трибунах стадионов.

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Болельщики Хорватии и Албании на Евро-2024
Болельщики Хорватии и Албании на Евро-2024. Фото: x.com/xhemajl_rexha

Кто оскорбил Сербию

Во время Евро-2024 на матче сборных Хорватии и Албании (2:2) их болельщики скандировали призывы расправы над сербами — "Убей серба".

После произошедшего Федерация футбола Сербии требует наказать фуитбольные ассоциации Хорватии и Албании, либо они снимутся с турнира.

"Это настоящий скандал, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось", — сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович.

Сербская сторона требует самого сурового наказания для футбольных органов двух стран.

Глава Министерства иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что в скандировании хорватов и албанцев виноваты политики экстремисты, которые пытаются использовать чемпионат Европы в своих целях.

Также Джурич надеется, что произошедшее мотивирует футболистов лучше выступить на чемпионате Европы.

Напомним, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца.

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"Александрия" бесплатно подпишет бывшего игрока "Динамо".

Малиновский рассказал об атмосфере в сборной Украины после неудачного старта на Евро-2024.

Сербия
Албания
Евро-2024 по футболу
Сборная Хорватии по футболу

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