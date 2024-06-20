Сербия угрожает снять команду с Евро-2024 из-за враждебности хорватов и албанцев

Сербия может сняться с Евро-2024 из-за угроз болельщиков
На чемпионате Европы по футболу-2024 в Германии назревает новый скандал. Связан он с противостоянием балканских стран.
По информации портала Sport Klub, Федерация футбола Сербии угрожает снять команду с турнира из-за враждебных выкрикиваний на трибунах стадионов.
Кто оскорбил Сербию
Во время Евро-2024 на матче сборных Хорватии и Албании (2:2) их болельщики скандировали призывы расправы над сербами — "Убей серба".
После произошедшего Федерация футбола Сербии требует наказать фуитбольные ассоциации Хорватии и Албании, либо они снимутся с турнира.
"Это настоящий скандал, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось", — сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович.
Сербская сторона требует самого сурового наказания для футбольных органов двух стран.
Глава Министерства иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что в скандировании хорватов и албанцев виноваты политики экстремисты, которые пытаются использовать чемпионат Европы в своих целях.
Также Джурич надеется, что произошедшее мотивирует футболистов лучше выступить на чемпионате Европы.
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