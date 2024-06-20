Збірна Данії вирвала нічию в Англії завдяки чудовому голу Юльманна

Харрі Кейн та Кіран Тріпп'єр святкують гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Збірні Англії та Данії зустрілися на груповій стадії Євро-2024 та повторили півфінал континентальної першості трирічної давності. І знову підопічні Гарета Саутгейта були фаворитами протистояння.

Данці відчайдушно билися із сильним суперником, але сили були нерівними, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команда Каспера Юльманна мріяла про реванш за поразку з рахунком 1:2 у півфіналі Євро-2020. І данцям вдалося здивувати підопічних Гарета Саутгейта. Багато в чому завдяки волі до перемоги та офіційного м'яча турніру, на який скаржаться всі воротарі.

Джордан Пікфорд висуває претензії своїм захисникам. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Ще один гарний гол на Євро-2024

Данія — Англія — 1:1 (1:1)

Голи: Мортен Юльманн, 34 — Кейн, 18

Данія: Шмайхель (капітан) — Андерсен, Крістенсен, Вестергор — Меле, Юльманн (Нергор, 82), Хейберг, Крістіансен (Ба, 56) — Еріксен (Сков Ольсен, 82) — Хейлунд (Ю. Поульсен, 66), Вінд (Дамсгор, 56).

Тренер: Каспер Юльманн.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Гехі, Тріп'єр — Олександр-Арнольд (Галлахер, 54), Райс — Сака (Езе, 69), Беллінгем, Фоден (Воткінс, 69) — Кейн (капітан) (Бовен, 69).

Тренер: Гарет Саутгейт.

Збірна Данії спробувала забити швидкий гол у ворота Англії. Хейберг, який чудово знайомий із можливостями Пікфорда, завдав щільного удару з відскоком від газону на першій же хвилині, але голкіпер "Евертона" впорався з загрозою.

А ось англійці свого часу реалізували. Вокер відібрав м'яч у захисника на фланзі й прострілив у центр штрафного майданчика. Сака не зумів завдати удару, але від його ноги м'яч відскочив з Кейну, який не схибив з близької дистанції, 0:1!

Команда Саутгейта знову почала грати надто академічно після забитого гола, і данці цим скористалися. Мортен Юльманн отримав м'яч за 35 метрів від воріт і одразу завдав потужного удару низом. Він влучив у штангу, від якої м'яч відлетів у ворота за спиною Пікфорда, 1:1! У час, що залишився до перерви, Хейберг міг вивести Данію вперед, але не зумів переграти англійського голкіпера.

Мортен Юльманн (ліворуч) святкує гол. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

На початку другого тайму данці продовжували пресингувати оборону збірної Англії, якій доводилося працювати, щоб Пікфорд відчував себе відносної безпеки. А на 55-й хвилині команда Саутгейта провела свою атаку, яка завершилася непоганим ударом Фодена у штангу майже з лінії штрафного майданчика.

Букайо Сака намагається забити гол. Фото: Reuters/Heiko Becker

Було помітно, що збірна Англії не заперечувала проти нічиєї у цьому поєдинку. На 72-й хвилині Беллінгем зробив шикарний пас на 30 метрів на свіжого Воткінса, якому не дозволив забити Шмейхель. У складі датчан могли відзначитися Крістенсен та Хейберг.

Матч так і закінчився нічиєю. Збірна Данії набрала друге очко на турнірі та зберігає шанси на вихід у плей-офф. В Англії вже чотири бали.

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