Збірна Данії вирвала нічию в Англії завдяки чудовому голу Юльманна

Збірна Данії шокувала Англію та забила один із найкрасивіших голів на Євро-2024
Збірні Англії та Данії зустрілися на груповій стадії Євро-2024 та повторили півфінал континентальної першості трирічної давності. І знову підопічні Гарета Саутгейта були фаворитами протистояння.
Данці відчайдушно билися із сильним суперником, але сили були нерівними, повідомляє портал Новини.LIVE.
Команда Каспера Юльманна мріяла про реванш за поразку з рахунком 1:2 у півфіналі Євро-2020. І данцям вдалося здивувати підопічних Гарета Саутгейта. Багато в чому завдяки волі до перемоги та офіційного м'яча турніру, на який скаржаться всі воротарі.
Ще один гарний гол на Євро-2024
Данія — Англія — 1:1 (1:1)
Голи: Мортен Юльманн, 34 — Кейн, 18
Данія: Шмайхель (капітан) — Андерсен, Крістенсен, Вестергор — Меле, Юльманн (Нергор, 82), Хейберг, Крістіансен (Ба, 56) — Еріксен (Сков Ольсен, 82) — Хейлунд (Ю. Поульсен, 66), Вінд (Дамсгор, 56).
Тренер: Каспер Юльманн.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Гехі, Тріп'єр — Олександр-Арнольд (Галлахер, 54), Райс — Сака (Езе, 69), Беллінгем, Фоден (Воткінс, 69) — Кейн (капітан) (Бовен, 69).
Тренер: Гарет Саутгейт.
Збірна Данії спробувала забити швидкий гол у ворота Англії. Хейберг, який чудово знайомий із можливостями Пікфорда, завдав щільного удару з відскоком від газону на першій же хвилині, але голкіпер "Евертона" впорався з загрозою.
А ось англійці свого часу реалізували. Вокер відібрав м'яч у захисника на фланзі й прострілив у центр штрафного майданчика. Сака не зумів завдати удару, але від його ноги м'яч відскочив з Кейну, який не схибив з близької дистанції, 0:1!
Команда Саутгейта знову почала грати надто академічно після забитого гола, і данці цим скористалися. Мортен Юльманн отримав м'яч за 35 метрів від воріт і одразу завдав потужного удару низом. Він влучив у штангу, від якої м'яч відлетів у ворота за спиною Пікфорда, 1:1! У час, що залишився до перерви, Хейберг міг вивести Данію вперед, але не зумів переграти англійського голкіпера.
На початку другого тайму данці продовжували пресингувати оборону збірної Англії, якій доводилося працювати, щоб Пікфорд відчував себе відносної безпеки. А на 55-й хвилині команда Саутгейта провела свою атаку, яка завершилася непоганим ударом Фодена у штангу майже з лінії штрафного майданчика.
Було помітно, що збірна Англії не заперечувала проти нічиєї у цьому поєдинку. На 72-й хвилині Беллінгем зробив шикарний пас на 30 метрів на свіжого Воткінса, якому не дозволив забити Шмейхель. У складі датчан могли відзначитися Крістенсен та Хейберг.
Матч так і закінчився нічиєю. Збірна Данії набрала друге очко на турнірі та зберігає шанси на вихід у плей-офф. В Англії вже чотири бали.
Нагадаємо, Лунін зацікавив ще один клуб — Реал назвав ціну на українця
Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.
Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.
"Олександрія" безкоштовно підпише колишнього гравця "Динамо".
Маліновський розповів про атмосферу у збірній України після невдалого старту на Євро-2024.
Читайте Новини.LIVE!