Іспанія — Італія — відомі стартові склади на матч Євро-2024

Стартові склади на топматч Євро-2024 Іспанія — Італія
Збірні Іспанії та Італії зіграють один з одним у центральному матчі групи "В" на чемпіонаті Європи з футболу. Обидві команди розпочали турнір із перемог.
Головні тренери Луїс Де ла Фуенте та Лучано Спаллетті вже оголосили стартові склади, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Збірна Іспанії стартувала на Євро-2024 із розгрому Хорватії з рахунком 3:0. "Скуадра Адзурра" здобула менш яскраву, але важливу перемогу з рахунком 2:1 над командою Хорватії. У очному протистоянні ці суперники можуть вирішити, хто стане переможцем квартету.
Стартові склади на матч Євро-2024
Іспанія: Унаї Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Педрі, Родрі, Фаб'ян Руїс — Ямал, Мората (капітан), Вільямс.
Тренер: Луїс Де ла Фуенте.
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафьорі, Дімарко — Барелла, Жоржіньо — Фраттезі, Пеллегріні, К'єза — Скамакка.
Тренер: Лучано Спаллетті.
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