Іспанія — Італія — відомі стартові склади на матч Євро-2024

Ламін Ямал перед матчем із Італією. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Збірні Іспанії та Італії зіграють один з одним у центральному матчі групи "В" на чемпіонаті Європи з футболу. Обидві команди розпочали турнір із перемог.

Головні тренери Луїс Де ла Фуенте та Лучано Спаллетті вже оголосили стартові склади, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Тренерський штаб збірної Італії перед грою Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Стартові склади на матч Євро-2024

Іспанія: Унаї Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Педрі, Родрі, Фаб'ян Руїс — Ямал, Мората (капітан), Вільямс.

Тренер: Луїс Де ла Фуенте.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафьорі, Дімарко — Барелла, Жоржіньо — Фраттезі, Пеллегріні, К'єза — Скамакка.

Тренер: Лучано Спаллетті.

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