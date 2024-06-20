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Стартові склади на топматч Євро-2024 Іспанія — Італія

20 червня 2024 21:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Іспанія — Італія — відомі стартові склади на матч Євро-2024
Ламін Ямал перед матчем із Італією. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірні Іспанії та Італії зіграють один з одним у центральному матчі групи "В" на чемпіонаті Європи з футболу. Обидві команди розпочали турнір із перемог.

Головні тренери Луїс Де ла Фуенте та Лучано Спаллетті вже оголосили стартові склади, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Збірна Іспанії стартувала на Євро-2024 із розгрому Хорватії з рахунком 3:0. "Скуадра Адзурра" здобула менш яскраву, але важливу перемогу з рахунком 2:1 над командою Хорватії. У очному протистоянні ці суперники можуть вирішити, хто стане переможцем квартету.

Лучано Спаллетті
Тренерський штаб збірної Італії перед грою Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Стартові склади на матч Євро-2024

Іспанія: Унаї Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Педрі, Родрі, Фаб'ян Руїс — Ямал, Мората (капітан), Вільямс.

Тренер: Луїс Де ла Фуенте.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафьорі, Дімарко — Барелла, Жоржіньо — Фраттезі, Пеллегріні, К'єза — Скамакка.

Тренер: Лучано Спаллетті.

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