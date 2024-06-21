Іспанія обіграла Італію та вийшла у плей-офф Євро-2024

Мората та Ямал святкують гол. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Збірні Іспанії та Італії зустрілися у рамках групового етапу чемпіонату Європи з футболу. Поєдинок вийшов багатим на небезпечні моменти.

Однак їх створювала здебільшого лише одна команда, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Команда Луїса Де ла Фуенте домінувала протягом більшої частини поєдинку. У першому таймі Джанлуїджі Доннарумма декілька разів рятував "скуадру адзурру" від пропущеного голу.

Ламін Ямал під час атаки. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Іспанія видала ще один яскравий матч

Іспанія — Італія — 1:0 (0:0)

Гол: Калафьорі, 54 (автогол)

Іспанія: Унаї Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Педрі (Баена, 71), Родрі, Фаб'ян Руїс (Меріно, 90+3) — Ямал (Ферран, 71), Мората (капітан) (Оярсабаль, 78), Вільямс (Перес, 78).

Тренер: Луїс Де ла Фуенте.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафьорі, Дімарко — Барелла, Жоржіньо (Кристанте, 46) — Фраттезі (Камбьяссо, 46), Пеллегріні (Распадори, 81), К'єза (Дзакканьї, 63) — Скакагі, 63).

Тренер: Лучано Спаллетті.

Підопічні Луїса Де ла Фуенте могли повести у рахунку вже на першій хвилині. Ніко Вільямс пронісся лівим флангом і точно навісив у центр чужого штрафного майданчика на голову Педрі. Півзахисник "Барселони" пробив із семи метрів, але італійський воротар врятував свою команду.

Джанлуїджі Доннарумма після удару Ніко Вільямса. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

У першому таймі Доннарумі було не нудно. Він рятував збірну Італії після ударів Морати та Вільямса. Найвидовищніший сейв капітан "скуадри адзурри" здійснив у першому таймі, коли у стрибку перевів м'яч через поперечину після потужного удару Руїса. А біля протилежних воріт майже нічого не відбувалося.

На другий тайм Спаллетті випустив Крістанте, який одразу ж збив Родрі та отримав жовту картку. На 51-й хвилині іспанці знову змарнували момент. Кукурелья з флангу прострілив до чужих воріт, але Педрі пробив повз ціль. Але за кілька хвилин рахунок було відкрито. Вільямс прострілив ліворуч, Доннарумма завадив забити Мораті. Однак м'яч від Калафйорі відскочив у ворота, 1:0!

Збірна Італії пропускає гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

На 57-й хвилині Доннарумма не дав забити гол Мораті. Після розіграшу кутового Камбьяссо виніс м'яч із лінії воріт збірної Італії. На 70-й хвилині Ніко Вільямс влучив у перекладину чужих воріт.

Але навіть одного гола вистачило Іспанії для перемоги. Команду Де ла Фуенте можна привітати з виходом до плей-офф Євро-2024. На італійців чекає непростий поєдинок із Хорватією.

Нагадаємо, Лунін зацікавив ще один клуб — Реал назвав ціну на українця

Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

Ребров перед матчем зі Словаччиною закликав йти за "постулатами" Лобановського.

"Олександрія" безкоштовно підпише колишнього гравця "Динамо".

Маліновський розповів про атмосферу у збірній України після невдалого старту на Євро-2024.