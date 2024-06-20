Ребров перед матчем зі Словаччиною нагадав слова Лобановського

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: скриншот

Збірна України з футболу на чемпіонаті Європи-2024 21 червня проведе другий матч у групі E. Суперником синьо-жовтих стане команда Словаччини.

Напередодні матчу Ребров на пресконференції висловився про зустріч, яка може стати вирішальною на турнірі.

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Потрібно прислухатися до Лобановського

Головний тренер збірної України говорячи про критику після матчу з Румунією, нагадав слова Валерія Лобановського про ставлення до того, що пишуть і кажуть:

"Не слухайте нікого, окрім свого тренера — не переживайте, що думають журналісти, тому що вони не бачать тренувань", — сказав фахівець.

Ребров зазначив, що після поразки команда проаналізувала гру та всі гравці зрозуміли свої помилки. Після холодного душу з Румунією зі словаками фахівець чекає на гарну гру.

Також Ребров зазначив, що чемпіонат Європи є найвищим рівнем, а для деяких гравців це перший міжнародний турнір із великою відповідальністю.

"Потрібно поважати і підтримувати команду. Помилки будуть цього не уникнути. Ми повинні забути гру з Румунією і вийти на поле на новому рівні, показавши, які уроки ми здобули", — зазначив Ребров.

Після першого туру збірна України посідає останнє місце у групі.

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