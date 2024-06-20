Ребров перед матчем зі Словаччиною нагадав слова Лобановського

Ребров перед матчем зі Словаччиною закликав йти за "постулатами" Лобановського
Збірна України з футболу на чемпіонаті Європи-2024 21 червня проведе другий матч у групі E. Суперником синьо-жовтих стане команда Словаччини.
Напередодні матчу Ребров на пресконференції висловився про зустріч, яка може стати вирішальною на турнірі.
Потрібно прислухатися до Лобановського
Головний тренер збірної України говорячи про критику після матчу з Румунією, нагадав слова Валерія Лобановського про ставлення до того, що пишуть і кажуть:
"Не слухайте нікого, окрім свого тренера — не переживайте, що думають журналісти, тому що вони не бачать тренувань", — сказав фахівець.
Ребров зазначив, що після поразки команда проаналізувала гру та всі гравці зрозуміли свої помилки. Після холодного душу з Румунією зі словаками фахівець чекає на гарну гру.
Також Ребров зазначив, що чемпіонат Європи є найвищим рівнем, а для деяких гравців це перший міжнародний турнір із великою відповідальністю.
"Потрібно поважати і підтримувати команду. Помилки будуть цього не уникнути. Ми повинні забути гру з Румунією і вийти на поле на новому рівні, показавши, які уроки ми здобули", — зазначив Ребров.
Після першого туру збірна України посідає останнє місце у групі.
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