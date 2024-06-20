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Довбик розповів, як збірна України зіграє проти Словаччини

20 червня 2024 10:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Артем Довбик розкрив план збірної України на гру зі Словаччиною
Артем Довбик у матчі проти збірної Румунії. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик пообіцяв, що збірна України продемонструє новий рівень самовіддачі у матчі проти Словаччини на Євро-2024. Футболіст уже вивчив манеру гри майбутнього суперника.

Довбик розповів, чого боїться від збірної Словаччини, в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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Артем Довбик вважає, що збірна Румунії розгромила Україну (3:0) завдяки тому, що добре вивчила гру "синьо-жовтих" та змусила підопічних Сергія Реброва помилятися. Українці контролювали м'яч, але не змогли створити небезпечні моменти біля воріт суперника.

Артем Довбик
Артем Довбик бореться із суперником. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Довбик побоюється збірної Словаччини

Форвард "синьо-жовтих" заявив, що поєдинок проти наступного суперника на Євро-2024 стане для його команди ще складнішим. Довбик уже вивчив манеру гри захисників збірної Словаччини. Він вважає центр оборони цієї команди дуже якісним. Як приклад, українець навів той факт, що словацькі захисники так і не дозволили відзначитися Ромелу Лукаку.

Також Довбик похвалив півзахисників збірної Словаччини, які завжди виконують величезний обсяг роботи протягом усього матчу. Український форвард розуміє, що на його команду чекає складне випробування. Однак Довбик запевнив, що і "синьо-жовті" зіграють у зовсім інший футбол, порівняно з матчем проти Румунії.

Збірна України зіграє проти національної команди Румунії у п'ятницю, 21 червня.

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Збірна України з футболу
Артем Довбик
Словаччина
Євро-2024

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