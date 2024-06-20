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Довбик рассказал, как сборная Украины сыграет против Словакии

20 июня 2024 10:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Артем Довбик раскрыл план сборной Украины на игру со Словакией
Артем Довбик в матче против сборной Румынии. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" Артем Довбик пообещал, что сборная Украины продемонстрирует новый уровень самоотдачи в матче против Словакии на Евро-2024. Футболист уже изучил манеру игры будущего соперника. 

Довбик рассказал, чего опасается от сборной Словакии, в интервью официальному сайту УЕФА. 

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Артем Довбик считает, что сборная Румынии разгромила Украину (3:0) благодаря тому, что хорошо изучила игру "сине-желтых" и заставила подопечных Сергея Реброва ошибаться. Украинцы контролировали мяч, но не сумели создать опасные моменты у ворот соперника. 

Артем Довбик
Артем Довбик борется с соперником. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Довбик опасается сборной Словакии 

Форвард "сине-желтых" заявил, что поединок против следующего соперника на Евро-2024 станет для его команды еще более сложным. Довбик уже изучил манеру игры защитников сборной Словакии. Он считает центр обороны этой команды очень качественным. В качестве примера украинец привел тот факт, что словацкие защитники так и не позволили отличиться Ромелу Лукаку. 

Также Довбик похвалил полузащитников сборной Словакии, которые всегда выполняют огромный объем работы на протяжение всего матча. Украинский форвард понимает, что его команду ждет сложное испытание. Однако Довбик заверил, что и "сине-желтые" сыграют в совершенно другой футбол по сравнению с матчем против Румынии. 

Сборная Украины сыграет против национальной команды Румынии в пятницу, 21 июня. 

Напомним, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца.

Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

"Александрия" бесплатно подпишет бывшего игрока "Динамо".

Малиновский рассказал об атмосфере в сборной Украины после неудачного старта на Евро-2024. 

спорт
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Сборная Украины по футболу
Артем Довбик
Словакия
Евро-2024

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