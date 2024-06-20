Ребров перед матчем со Словакией напомнил слова Лобановского

Ребров перед матчем со Словакией призвал идти по "постулатам" Лобановского
Сборная Украины по футболу на чемпионате Европы-2024 21 июня проведет второй матч в группе E. Соперником сине-желтых станет команда Словакии.
Накануне матча Ребров на пресс-конференции высказался о встрече, которая может стать решающей на турнире.
Нужно прислушаться к Лобановскому
Главный тренер сборной Украины говоря о критике после матча с Румынией, напомнил слова Валерия Лобановского об отношении в тому, что пишут и говорят:
"Не слушайте никого, кроме своего тренера — не переживайте, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок", — сказал специалист.
Ребров отметил, что после поражения команда проанализировала игру и все игроки поняли свои ошибки. После холодного душа с Румынией со словаками специалист ждет хорошую игру.
Также Ребров отметил, что чемпионат Европы является высшим уровнем, а для некоторых игроков это первый международный турнир с большой ответственностью.
"Нужно уважать и поддерживать команду. Ошибки будут — этого не избежать. Мы должны забыть игру с Румынией и выйти на поле на новом уровне, показав, какие уроки мы извлекли", — отметил Ребров.
После первого тура сборная Украины занимает последнее место в группе.
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