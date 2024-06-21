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Сабо честно оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024

21 июня 2024 09:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сабо оценил шансы сборной Украины на выход в плей-офф Евро-2024
Роман Яремчук благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках второго тура группового этапа Евро-2024 сборная Украины сыграет со Словакией. Команда Сергея Реброва постарается реабилитироваться за поражение от Румынии (0:3). 

Йожеф Сабо считает, что у сборной Украины есть шанс пробиться в плей-офф турнира, сообщает УНИАН.  

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Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо не спешит исключать команду из списка претендентов на выход из группы "E". Он назвал условие, при соблюдении которого подопечные Сергея Реброва смогут одержать победы над Словакией и Бельгией. 

Александр Зинченко и Николай Шапаренко
Александр Зинченко (слева) и Николай Шапаренко перед игрой. Фото: скриншот Megogo

Что Сабо сказал о сборной Украины 

Эксперт напомнил о том, что в футболе нет ничего невозможного. Согласно его словам, недавняя победа Словакии над Бельгией это доказывает. Сабо считает, что и Украина может взять максимум баллов в двух оставшихся поединках группового этапа. 

Главным условием будущих успехов, по мнению Сабо, является отсутствие эйфории в команде. Футболисты должны трезво оценивать свои перспективы и не думать о той похвале, которая обрушилась на команду перед Евро-2024. 

"Надо выйти на поле, настроиться и качественно делать свою работу, а не так: "Вот я не хочу защищаться, я буду только нападать". Так в современном футболе не работает. Вся команда должна играть и на оборону, и на атаку", — заявил Сабо. 

Напомним, Зинченко обратился к болельщикам сборной Украины перед матчем со Словакией.

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Лунин заинтересовал еще один клуб — "Реал" назвал цену на украинца. 

Араухо хочет уйти из "Барселоны" из-за конфликта с одним из лидеров команды. 

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Евро-2024
Йожеф Сабо

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