Челси нашел замену Мудрику и собирается продать украинца

Михаил Мудрик на предматчевой разминке. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Руководство лондонского "Челси" и тренерский штаб команды согласовали планы на летнее трансферное окно. Английский клуб может продать футболиста сборной Украины Михаила Мудрика.

"Челси" хочет заменить Мудрика перспективным английским игроком, сообщает Football Insider.

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Новичком лондонского "Челси" может стать 22-летний универсальный атакующий футболист "Кристал Пэлас" Майкл Олисе. Он одинаково успешно играет и на позиции правого вингера, и в центре атаки.

Майкл Олисе празднует гол. Фото: instagram.com/m.olise/

Олисе вместо Мудрика

В сезоне 2023/2024 Майкл Олисе сыграл в составе "Кристал Пэлас" 19 поединков в чемпионате Англии, в которых забил 10 голов. Клуб не станет рассматривать предложения по футболисту меньше 55 млн евро. Но "Челси" собирается торговаться во время переговоров о трансфере Олисе.

Михаил Мудрик в составе сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Если "синим" удастся подписать игрока "Кристал Пэлас", клуб может продать Михаила Мудрика. В "Челси" недовольны прогрессом украинского футболиста за полтора года в АПЛ. Проблема заключается в высокой трансферной стоимости Михаила.

Среди претендентов на Мудрика называют мюнхенскую "Баварию", лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус". Ни один из этих клубов пока не делал запрос в "Челси" по поводу украинца.

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