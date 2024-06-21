Челси нашел замену Мудрику и собирается продать украинца

Челси нашел замену Мудрику — что будет с украинцем
Руководство лондонского "Челси" и тренерский штаб команды согласовали планы на летнее трансферное окно. Английский клуб может продать футболиста сборной Украины Михаила Мудрика.
"Челси" хочет заменить Мудрика перспективным английским игроком, сообщает Football Insider.
Новичком лондонского "Челси" может стать 22-летний универсальный атакующий футболист "Кристал Пэлас" Майкл Олисе. Он одинаково успешно играет и на позиции правого вингера, и в центре атаки.
Олисе вместо Мудрика
В сезоне 2023/2024 Майкл Олисе сыграл в составе "Кристал Пэлас" 19 поединков в чемпионате Англии, в которых забил 10 голов. Клуб не станет рассматривать предложения по футболисту меньше 55 млн евро. Но "Челси" собирается торговаться во время переговоров о трансфере Олисе.
Если "синим" удастся подписать игрока "Кристал Пэлас", клуб может продать Михаила Мудрика. В "Челси" недовольны прогрессом украинского футболиста за полтора года в АПЛ. Проблема заключается в высокой трансферной стоимости Михаила.
Среди претендентов на Мудрика называют мюнхенскую "Баварию", лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус". Ни один из этих клубов пока не делал запрос в "Челси" по поводу украинца.
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