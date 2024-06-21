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Челси нашел замену Мудрику — что будет с украинцем

21 июня 2024 09:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Челси нашел замену Мудрику и собирается продать украинца
Михаил Мудрик на предматчевой разминке. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство лондонского "Челси" и тренерский штаб команды согласовали планы на летнее трансферное окно. Английский клуб может продать футболиста сборной Украины Михаила Мудрика. 

"Челси" хочет заменить Мудрика перспективным английским игроком, сообщает Football Insider

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Новичком лондонского "Челси" может стать 22-летний универсальный атакующий футболист "Кристал Пэлас" Майкл Олисе. Он одинаково успешно играет и на позиции правого вингера, и в центре атаки. 

Майкл Олисе может перейти в Челси
Майкл Олисе празднует гол. Фото: instagram.com/m.olise/

Олисе вместо Мудрика 

В сезоне 2023/2024 Майкл Олисе сыграл в составе "Кристал Пэлас" 19 поединков в чемпионате Англии, в которых забил 10 голов. Клуб не станет рассматривать предложения по футболисту меньше 55 млн евро. Но "Челси" собирается торговаться во время переговоров о трансфере Олисе. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в составе сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Если "синим" удастся подписать игрока "Кристал Пэлас", клуб может продать Михаила Мудрика. В "Челси" недовольны прогрессом украинского футболиста за полтора года в АПЛ. Проблема заключается в высокой трансферной стоимости Михаила. 

Среди претендентов на Мудрика называют мюнхенскую "Баварию", лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус". Ни один из этих клубов пока не делал запрос в "Челси" по поводу украинца. 

Напомним, Сабо честно оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024. 

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