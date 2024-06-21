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Довбик признался, чего опасается в матче со Словакией

21 июня 2024 12:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик признался, что опасается матча со сборной Словакии
Артем Довбик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик не ждет легкого матча в противостоянии с командой Словакии на Евро-2024. Футболист, который сегодня отмечает свой день рождения, настраивается на тяжелый поединок. 

Довбик рассказал, что его беспокоит перед матчем со Словакией, в интервью YouTube-каналу "Взбірна". 

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В пятницу, 21 июня, сборная Украины сыграет со Словакией во втором поединке группового этапа континентального первенства. В случае поражения команда Сергея Реброва может утратить шансы на выход в плей-офф турнира. Артем Довбик понимает, насколько сложным окажется этот матч. 

Артем Довбик
Артем Довбик в игре с Румынией. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Организованная игра Словакии 

Украинский форвард признался, что внимательно изучил манеру игры центральных защитников соперника. Это высокие, мощные футболисты с хорошим взаимопониманием. Им удалось "закрыть" Ромелу Лукаку в поединке со сборной Бельгии. 

"Соперники действительно сложный. Я даже считаю, что с ними будет еще сложнее, чем с румынами. У нас было время, чтобы "разобрать" и изучить эту команду. На каждом из нас огромная ответственность, это не сравнится с клубным футболом", — рассказал Довбик. 

Форвард сборной Украины понимает, что болельщики всей страны смотрят матчи национальной команды и ждут ее побед. 

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Сабо честно оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024. 

Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие

Лунин заинтересовал еще один клуб — "Реал" назвал цену на украинца. 

Араухо хочет уйти из "Барселоны" из-за конфликта с одним из лидеров команды. 

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Артем Довбик
Словакия
Евро-2024

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