Довбик признался, что опасается матча со сборной Словакии

Артем Довбик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик не ждет легкого матча в противостоянии с командой Словакии на Евро-2024. Футболист, который сегодня отмечает свой день рождения, настраивается на тяжелый поединок.

Довбик рассказал, что его беспокоит перед матчем со Словакией, в интервью YouTube-каналу "Взбірна".

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В пятницу, 21 июня, сборная Украины сыграет со Словакией во втором поединке группового этапа континентального первенства. В случае поражения команда Сергея Реброва может утратить шансы на выход в плей-офф турнира. Артем Довбик понимает, насколько сложным окажется этот матч.

Артем Довбик в игре с Румынией. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Организованная игра Словакии

Украинский форвард признался, что внимательно изучил манеру игры центральных защитников соперника. Это высокие, мощные футболисты с хорошим взаимопониманием. Им удалось "закрыть" Ромелу Лукаку в поединке со сборной Бельгии.

"Соперники действительно сложный. Я даже считаю, что с ними будет еще сложнее, чем с румынами. У нас было время, чтобы "разобрать" и изучить эту команду. На каждом из нас огромная ответственность, это не сравнится с клубным футболом", — рассказал Довбик.

Форвард сборной Украины понимает, что болельщики всей страны смотрят матчи национальной команды и ждут ее побед.

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