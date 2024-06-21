Довбик зізнався, що побоюється матчу зі збірною Словаччини

Артем Довбик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик не чекає на легкий матч у протистоянні з командою Словаччини на Євро-2024. Футболіст, який сьогодні відзначає свій день народження, налаштовується на тяжкий поєдинок.

Довбик розповів, що його непокоїть перед матчем зі Словаччиною, в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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У п'ятницю, 21 червня, збірна України зіграє зі Словаччиною у другому поєдинку групового етапу континентальної першості. У разі поразки команда Сергія Реброва може втратити шанси на вихід у плей-офф турніру. Артем Довбик розуміє, наскільки складним виявиться цей матч.

Артем Довбик у грі з Румунією. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Організована гра Словаччини

Український форвард зізнався, що уважно вивчив манеру гри центральних оборонців суперника. Це високі, потужні футболісти з добрим порозумінням. Їм вдалося "закрити" Ромелу Лукаку у поєдинку зі збірною Бельгії.

"Суперники справді складний. Я навіть вважаю, що з ними буде ще складніше, ніж з румунами. У нас був час, щоб "розібрати" і вивчити цю команду. На кожному з нас величезна відповідальність, це не зрівняється з клубним футболом", — розповів Довбик.

Форвард збірної України розуміє, що вболівальники всієї країни дивляться матчі національної команди та чекають на її перемогу.

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