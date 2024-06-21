Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Довбик зізнався, чого побоюється у матчі зі Словаччиною arrow

Довбик зізнався, чого побоюється у матчі зі Словаччиною

21 червня 2024 12:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик зізнався, що побоюється матчу зі збірною Словаччини
Артем Довбик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик не чекає на легкий матч у протистоянні з командою Словаччини на Євро-2024. Футболіст, який сьогодні відзначає свій день народження, налаштовується на тяжкий поєдинок.

Довбик розповів, що його непокоїть перед матчем зі Словаччиною, в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

Читайте також:

У п'ятницю, 21 червня, збірна України зіграє зі Словаччиною у другому поєдинку групового етапу континентальної першості. У разі поразки команда Сергія Реброва може втратити шанси на вихід у плей-офф турніру. Артем Довбик розуміє, наскільки складним виявиться цей матч.

Артем Довбик
Артем Довбик у грі з Румунією. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Організована гра Словаччини

Український форвард зізнався, що уважно вивчив манеру гри центральних оборонців суперника. Це високі, потужні футболісти з добрим порозумінням. Їм вдалося "закрити" Ромелу Лукаку у поєдинку зі збірною Бельгії.

"Суперники справді складний. Я навіть вважаю, що з ними буде ще складніше, ніж з румунами. У нас був час, щоб "розібрати" і вивчити цю команду. На кожному з нас величезна відповідальність, це не зрівняється з клубним футболом", — розповів Довбик.

Форвард збірної України розуміє, що вболівальники всієї країни дивляться матчі національної команди та чекають на її перемогу.

Нагадаємо, "Челсі" знайшов заміну Мудрику — що буде з українцем.

Сабо чесно оцінив шанси збірної України вийти у плей-офф Євро-2024. 

Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову

Лунін зацікавив ще один клуб — "Реал" назвав ціну на українця. 

Араухо хоче піти з "Барселони" через конфлікт з одним із лідерів команди.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Артем Довбик
Словаччина
Євро-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту