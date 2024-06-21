Трубин поделился эмоциями от победы сборной Украины над Словакией

Анатолий Трубин пропускает гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о нервном напряжении перед матчем со Словакией на Евро-2024. Футболист поделился эмоциями после важной победы своей команды.

Трубин уже думает о следующем матче против Бельгии, сообщает "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Сборная Украины первой пропустила гол в поединке против национальной команды Словакии. Анатолий Трубин несколько раз спасал свои ворота, но один из мячей все же побывал в сетку "сине-желтых".

Во втором тайме украинцы забили два гола и вырвали победу. Трубин заявил, что именно эта команда является настоящей сборной Украины. Голкипер объявил, что "сине-желтые" сделали выводы после поражения от Румынии, сменили тактику и добились успеха.

Анатолий Трубин перед матчем. Фото: скриншот Megogo

Как Трубин оценил свою игру

Вратарь чувствует ответственность за собственные действия на поле. Он заявил, что цена каждой ошибки вратаря в большинстве случаев заканчивается пропущенным голом. Именно осознание этого факта помогает голкиперам сохранять психологическую устойчивость.

"Я был готов к первой игре, был готов сейчас. Такие турниры для нас, футболистов — это нечто уникальное, тем более в настоящее время. Очень рад, что смогли победить. Третья игра будет решающей", — заявил Трубин.

Сборная Украины проведет следующий матч Евро-2024 против национальной команды Бельгии. Поединок состоится в среду, 26 июня.

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Ребров объяснил, что помогло сборной Украины обыграть Словакию.

Яремчук признался, как ему удалось забить гол в ворота сборной Словакии.

Шапаренко прокомментировал передачу на Яремчука в матче со сборной Словакии.

Лунин заинтересовал еще один клуб — "Реал" назвал цену на украинца.