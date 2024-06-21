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Трубин рассказал, что почувствовал после пропущенного гола в матче со Словакией

21 июня 2024 22:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин поделился эмоциями от победы сборной Украины над Словакией
Анатолий Трубин пропускает гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о нервном напряжении перед матчем со Словакией на Евро-2024. Футболист поделился эмоциями после важной победы своей команды. 

Трубин уже думает о следующем матче против Бельгии, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Сборная Украины первой пропустила гол в поединке против национальной команды Словакии. Анатолий Трубин несколько раз спасал свои ворота, но один из мячей все же побывал в сетку "сине-желтых". 

Во втором тайме украинцы забили два гола и вырвали победу. Трубин заявил, что именно эта команда является настоящей сборной Украины. Голкипер объявил, что "сине-желтые" сделали выводы после поражения от Румынии, сменили тактику и добились успеха. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин перед матчем. Фото: скриншот Megogo

Как Трубин оценил свою игру 

Вратарь чувствует ответственность за собственные действия на поле. Он заявил, что цена каждой ошибки вратаря в большинстве случаев заканчивается пропущенным голом. Именно осознание этого факта помогает голкиперам сохранять психологическую устойчивость. 

"Я был готов к первой игре, был готов сейчас. Такие турниры для нас, футболистов — это нечто уникальное, тем более в настоящее время. Очень рад, что смогли победить. Третья игра будет решающей", — заявил Трубин.

Сборная Украины проведет следующий матч Евро-2024 против национальной команды Бельгии. Поединок состоится в среду, 26 июня. 

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Ребров объяснил, что помогло сборной Украины обыграть Словакию. 

Яремчук признался, как ему удалось забить гол в ворота сборной Словакии.

Шапаренко прокомментировал передачу на Яремчука в матче со сборной Словакии.

Лунин заинтересовал еще один клуб — "Реал" назвал цену на украинца. 

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Анатолий Трубин

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