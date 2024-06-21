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Трубін розповів, що відчув після пропущеного гола у матчі зі Словаччиною

21 червня 2024 22:04
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Трубін поділився емоціями від перемоги збірної України над Словаччиною
Анатолій Трубін пропускає гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін розповів про нервову напругу перед матчем зі Словаччиною на Євро-2024. Футболіст поділився емоціями після важливих перемог своєї команди.

Трубін вже думає про наступний матч проти Бельгії, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Збірна України першою пропустила гол у поєдинку проти національної команди Словаччини. Анатолій Трубін кілька разів рятував свої ворота, але один із м'ячів все ж таки побував у сітку "синьо-жовтих".

У другому таймі українці забили два голи та вирвали перемогу. Трубін заявив, що саме ця команда є справжньою збірною України. Голкіпер оголосив, що "синьо-жовті" зробили висновки після поразки від Румунії, змінили тактику і досягли успіху.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін перед матчем. Фото: скриншот Megogo

Як Трубін оцінив свою гру

Воротар відчуває відповідальність за власні дії на полі. Він заявив, що ціна кожної помилки воротаря здебільшого закінчується пропущеним голом. Саме усвідомлення цього факту допомагає голкіперам зберігати психологічну стійкість.

"Я був готовий до першої гри, був готовий зараз. Такі турніри для нас, футболістів — це щось унікальне, тим більше зараз. Дуже радий, що змогли перемогти. Третя гра буде вирішальною", — заявив Трубін.

Збірна України проведе наступний матч Євро-2024 проти національної команди Бельгії. Поєдинок відбудеться у середу, 26 червня.

Нагадаємо, "Челсі" знайшов заміну Мудрику — що буде з українцем.

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Шапаренко прокоментував передачу на Яремчука у матчі зі збірною Словаччини. 

Лунін зацікавив ще один клуб — "Реал" назвав ціну на українця.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Анатолій Трубін

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