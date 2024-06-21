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Ребров пояснив, що допомогло збірній України обіграти Словаччину

21 червня 2024 19:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров назвав причину, яка допомогла збірній України обіграти Словаччину
Сергій Ребров підбадьорює свою команду. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України у складному матчі здобула перемогу над національною командою Словаччини з рахунком 2:1. Це допомогло "синьо-жовтим" зберегти шанси на вихід до плей-офф чемпіонату Європи з футболу.

Ребров похвалив свою команду і розповів, як їй вдалося виграти у Словаччині, повідомляє "Трибуна".

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Сергій Ребров заявив, що не побачив на полі іншу команду проти поєдинку проти Румунії (0:3). Збірна України продемонструвала високу самовіддачу та бажання здобути перемогу за будь-яку ціну.

Збірна України
Українські футболісти святкують перемогу Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Що Ребров сказав про гру збірної України

Наставник "синьо-жовтих" задоволений тим, що його підопічні зуміли заробити перші три очки на Євро-2024. Він виділив переможний дух збірної України та пообіцяв, що найближчим часом вона почне готуватися до вирішального поєдинку з Бельгією.

"Було дуже важливо виграти для нашої країни, для наших бійців, уболівальників. Дуже пишаємося цим результатом", — заявив Ребров.

Поєдинок збірної України проти Бельгії відбудеться 26 червня.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Словаччина
Сергій Ребров
Євро-2024

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