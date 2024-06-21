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Ребров объяснил, что помогло сборной Украины обыграть Словакию

21 июня 2024 19:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров назвал причину, которая помогла сборной Украины обыграть Словакию
Сергей Ребров подбадривает свою команду. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины в сложном матче завоевала победу над национальной командой Словакии со счетом 2:1. Это помогло "сине-желтым" сохранить шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу. 

Ребров похвалил свою команду и рассказал, как ей удалось выиграть у Словакии, сообщает "Трибуна". 

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Сергей Ребров заявил, что не увидел на поле другую команду по сравнению с поединком против Румынии (0:3). Сборная Украины продемонстрировала высокую самоотдачу и желание добиться победы любой ценой. 

Сборная Украины
Украинские футболисты празднуют победу. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Что Ребров сказал об игре сборной Украины

Наставник "сине-желтых" доволен тем, что его подопечные сумели заработать первые три очка на Евро-2024. Он выделил победный дух сборной Украины и пообещал, что в ближайшее время она начнет готовиться к решающему поединку с Бельгией. 

"Было очень важно выиграть для нашей страны, для наших бойцов, болельщиков. Очень гордимся этим результатом", — заявил Ребров. 

Поединок сборной Украины против Бельгии пройдет 26 июня. 

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Араухо хочет уйти из "Барселоны" из-за конфликта с одним из лидеров команды. 

Лунин заинтересовал еще один клуб — "Реал" назвал цену на украинца.

Сабо честно оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024. 

Довбик признался, чего опасается в матче со Словакией.

спорт
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Сборная Украины по футболу
Словакия
Сергей Ребров
Евро-2024

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