Ребров назвал причину, которая помогла сборной Украины обыграть Словакию

Сергей Ребров подбадривает свою команду. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Сборная Украины в сложном матче завоевала победу над национальной командой Словакии со счетом 2:1. Это помогло "сине-желтым" сохранить шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Ребров похвалил свою команду и рассказал, как ей удалось выиграть у Словакии, сообщает "Трибуна".

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Украинские футболисты празднуют победу. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Что Ребров сказал об игре сборной Украины

Наставник "сине-желтых" доволен тем, что его подопечные сумели заработать первые три очка на Евро-2024. Он выделил победный дух сборной Украины и пообещал, что в ближайшее время она начнет готовиться к решающему поединку с Бельгией.

"Было очень важно выиграть для нашей страны, для наших бойцов, болельщиков. Очень гордимся этим результатом", — заявил Ребров.

Поединок сборной Украины против Бельгии пройдет 26 июня.

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