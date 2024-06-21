Шапаренко розповів, про що українські гравці домовилися перед матчем зі Словаччиною

Ярмоленко вітає Шапаренка із голом у ворота суперника. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Збірна України зуміла вирвати перемогу у національної команди Словаччини після того, як пропустила гол у першому таймі. Підопічні Сергія Реброва зберегли шанси на вихід до плей-офф Євро-2024.

Микола Шапаренко прокоментував свій внесок в успіх національної команди в інтерв'ю "Суспільне Спорт".

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Микола Шапаренко був визнаний найкращим футболістом матчу збірних України та Словаччини. Півзахисник, який пропустив частину минулого сезону через травму, забив гол та зробив результативну передачу у важливому матчі Євро-2024.

Микола Шапаренко святкує гол. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Шапаренко прокоментував свої досягнення

Хавбек "Динамо" подолав найбільшу дистанцію за матч зі Словаччиною серед усіх футболістів, які були на полі. Шапаренко заявив, що намагатиметься повторювати цей результат у кожному поєдинку, оскільки йому важливо, щоб збірна України перемагала.

Шапаренко підтвердив, що "синьо-жовті" адекватно сприйняли критику після поразки від Румунії. Команда зробила правильні висновки та ретельно підготувалася до гри зі Словаччиною.

Півзахисник радий, що допоміг Роману Яремчуку забити гол. Шапаренко розповів, що побачив, як форвард рухається до чужого штрафного майданчика й одразу ж зробив передачу. Вона виявилася точною.

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