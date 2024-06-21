Шапаренко рассказал, о чем украинские игроки договорились перед матчем со Словакией

Ярмоленко поздравляет Шапаренко с голом в ворота соперника. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Сборная Украины сумела вырвать победу у национальной команды Словакии после того, как пропустила гол в первом тайме. Подопечные Сергея Реброва сохранили шансы на выход в плей-офф Евро-2024.

Николай Шапаренко прокомментировал свой вклад в успех национальной команды в интервью "Суспільне Спорт".

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Николай Шапаренко был признан лучшим футболистом матча сборных Украины и Словакии. Полузащитник, который пропустил часть прошлого сезона из-за травмы, забил гол и сделал результативную передачу в важном матче Евро-2024.

Николай Шапаренко празднует гол. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Шапаренко прокомментировал свои достижения

Хавбек "Динамо" преодолел самую большую дистанцию за матч со Словакией среди всех футболистов, которые были на поле. Шапаренко заявил, что постарается повторять этот результат в каждом поединке, поскольку ему важно, чтобы сборная Украины побеждала.

Шапаренко подтвердил, что "сине-желтые" адекватно восприняли критику после поражения от Румынии. Команда сделала правильные выводы и тщательно подготовилась к игре со Словакией.

Полузащитник рад, что помог Роману Яремчуку забить победный гол. Шапаренко рассказал, что увидел, как форвард движется в чужую штрафную и сразу же сделал передачу. Она оказалась точной.

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