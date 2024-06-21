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Шапаренко прокомментировал передачу на Яремчука в матче со сборной Словакии

21 июня 2024 20:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко рассказал, о чем украинские игроки договорились перед матчем со Словакией
Ярмоленко поздравляет Шапаренко с голом в ворота соперника. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины сумела вырвать победу у национальной команды Словакии после того, как пропустила гол в первом тайме. Подопечные Сергея Реброва сохранили шансы на выход в плей-офф Евро-2024. 

Николай Шапаренко прокомментировал свой вклад в успех национальной команды в интервью "Суспільне Спорт". 

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Николай Шапаренко был признан лучшим футболистом матча сборных Украины и Словакии. Полузащитник, который пропустил часть прошлого сезона из-за травмы, забил гол и сделал результативную передачу в важном матче Евро-2024. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко празднует гол. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Шапаренко прокомментировал свои достижения 

Хавбек "Динамо" преодолел самую большую дистанцию за матч со Словакией среди всех футболистов, которые были на поле. Шапаренко заявил, что постарается повторять этот результат в каждом поединке, поскольку ему важно, чтобы сборная Украины побеждала. 

Шапаренко подтвердил, что "сине-желтые" адекватно восприняли критику после поражения от Румынии. Команда сделала правильные выводы и тщательно подготовилась к игре со Словакией. 

Полузащитник рад, что помог Роману Яремчуку забить победный гол. Шапаренко рассказал, что увидел, как форвард движется в чужую штрафную и сразу же сделал передачу. Она оказалась точной. 

Сборная Украины сыграет против Бельгии 26 июня. 

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Ребров объяснил, что помогло сборной Украины обыграть Словакию. 

Араухо хочет уйти из "Барселоны" из-за конфликта с одним из лидеров команды. 

Яремчук признался, как ему удалось забить гол в ворота сборной Словакии.

Лунин заинтересовал еще один клуб — "Реал" назвал цену на украинца.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Николай Шапаренко

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