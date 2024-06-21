Яремчук объяснил, как ему удалось забить гол в ворота Словакии

Роман Яремчук празднует гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Форвард сборной Украины Роман Яремчук не смог сдержать слезы после победы над Словакией в матче чемпионата Европы по футболу. Футболист посвятил сой гол всем болельщикам национальной команды.

Яремчук рассказал, как отрабатывает на тренировках разные ситуации у ворот в интервью "Трибуне".

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Роман Яремчук после матча со Словакией. Фото: скриншот Megogo

Реакция Яремчука на победу

После финального свистка поединка со Словакией украинский форвард аплодировал болельщикам на трибунах и плакал. Яремчук стал рекордсменом национальной команды по голам на чемпионатах Европы. Он посвятил эту победу над Словакией всем украинцам.

"На тренировках ты отрабатываешь несколько сот раз такие моменты. Если на тренировках ты к ним относишься серьезно, обязательно в игре тебе повезет. Против Словакии вышел такой эпизод, когда нужно было сделать два быстрых касания к мячу, потому что и соперник, и вратарь были близки ко мне. У меня не было времени на какие-то движения, потому получилось так, что принял мяч и пробил. И получилось, что мяч залетел в ворота", — рассказал Яремчук.

Форвард объяснил, что заплакал из-за того, что нахлынули чувства. У него за плечами сложный сезон с победами и поражениями, а также упорной работой над собой. Все эти эмоции Яремчук оставил на поле, где сборная Украины обыграла Словакию.

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