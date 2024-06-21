Яремчук пояснив, як йому вдалося забити гол у ворота Словаччини

Яремчук зізнався, як йому вдалося забити гол у ворота збірної Словаччини
Форвард збірної України Роман Яремчук не зміг стримати сльози після перемоги над Словаччиною в матчі чемпіонату Європи з футболу. Футболіст присвятив свій гол усім уболівальникам національної команди.
Яремчук розповів, як відпрацьовує на тренуваннях різні ситуації біля воріт в інтерв'ю "Трибуні".
Роман Яремчук зізнався, що гордий зробити внесок у першу перемогу збірної України на Євро-2024. Він нагадав, що національна команда ніколи не здається незалежно від результатів інших матчів.
Реакція Яремчука на перемогу
Після фінального свистка поєдинку зі Словаччиною український форвард аплодував уболівальникам на трибунах та плакав. Яремчук став рекордсменом національної команди з голів на чемпіонатах Європи. Він присвятив цю перемогу над Словаччиною всім українцям.
"На тренуваннях ти відпрацьовуєш кілька сотень разів такі моменти. Якщо на тренуваннях ти до них ставишся серйозно, обов'язково в грі тобі пощастить. Проти Словаччини вийшов такий епізод, коли потрібно було зробити два швидкі торкання до м'яча, бо і суперник, і воротар були близькі до мене. Я не мав часу на якісь рухи, тому вийшло так, що прийняв м'яч і пробив. І вийшло, що м'яч залетів у ворота", — розповів Яремчук.
Форвард пояснив, що заплакав через те, що налинули почуття. У нього за плечима складний сезон із перемогами та поразками, а також наполегливою роботою над собою. Усі ці емоції Яремчук залишив на полі, де збірна України обіграла Словаччину.
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