Яремчук пояснив, як йому вдалося забити гол у ворота Словаччини

Роман Яремчук святкує гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Форвард збірної України Роман Яремчук не зміг стримати сльози після перемоги над Словаччиною в матчі чемпіонату Європи з футболу. Футболіст присвятив свій гол усім уболівальникам національної команди.

Яремчук розповів, як відпрацьовує на тренуваннях різні ситуації біля воріт в інтерв'ю "Трибуні".

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Роман Яремчук зізнався, що гордий зробити внесок у першу перемогу збірної України на Євро-2024. Він нагадав, що національна команда ніколи не здається незалежно від результатів інших матчів.

Роман Яремчук після матчу зі Словаччиною. Фото: скриншот Megogo

Реакція Яремчука на перемогу

Після фінального свистка поєдинку зі Словаччиною український форвард аплодував уболівальникам на трибунах та плакав. Яремчук став рекордсменом національної команди з голів на чемпіонатах Європи. Він присвятив цю перемогу над Словаччиною всім українцям.

"На тренуваннях ти відпрацьовуєш кілька сотень разів такі моменти. Якщо на тренуваннях ти до них ставишся серйозно, обов'язково в грі тобі пощастить. Проти Словаччини вийшов такий епізод, коли потрібно було зробити два швидкі торкання до м'яча, бо і суперник, і воротар були близькі до мене. Я не мав часу на якісь рухи, тому вийшло так, що прийняв м'яч і пробив. І вийшло, що м'яч залетів у ворота", — розповів Яремчук.

Форвард пояснив, що заплакав через те, що налинули почуття. У нього за плечима складний сезон із перемогами та поразками, а також наполегливою роботою над собою. Усі ці емоції Яремчук залишив на полі, де збірна України обіграла Словаччину.

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