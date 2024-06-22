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Перемога України на Євро спричинила появу мемів з Тищенком, МіГ-29 та Patriot — фото

22 червня 2024 09:02
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Агабекян Карен
редактор
Перемога України над Словаччиною на Євро-2024: Меми про футбол, зброю та політику
Меми про перемогу України над Словаччиною. Фото: Мемаграм
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У другому турі чемпіонаті Європи-2024 збірна України зіграла проти Словаччини. Підопічним Сергія Реброва вдалося перемогти з рахунком 2:1.

Стосовно матчу знову в мережі з’явилося багато мемів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Меми щодо матчу України проти Словаччини на Євро-2024

Після поразки від Румунії (0:3) уряд в Бухаресті вирішив віддати Україні свою систему Patriot. Вболівальники жартували що команда Реброва здала матч, щоб отримати ППО.

Жартували щодо комплексу Patriot і під час та після матчу зі Словаччиною.

Мемы о победе Украины над Словакией

Мемы о победе Украины над Словакией

Мемы о победе Украины над Словакией

Під час матчу, коли Україна програвала з рахунком 0:1, жартували, що поразка  дозволить отримати САУ Zuzana словацького виробництва.

Мемы о победе Украины над Словакией

Коли синьо-жовті перемогли, то з’явилися меми, які пов’язані з рішенням уряду Словаччини розслідувати рішення їх попередників про передачу Україні літаків МіГ-29.

Мемы о победе Украины над Словакией

Не змогли українці обійтися в цьому матчі без політичних мемів щодо Миколи Тищенка й "Слуги народу", та стосовно Віктора Януковича.

Мемы о победе Украины над Словакией

Мемы о победе Украины над Словакией

Мемы о победе Украины над Словакией

Мемы о победе Украины над Словакией

Нагадаємо, "Челсі" знайшов заміну Мудрику — що буде з українцем.

Ребров пояснив, що допомогло збірній України обіграти Словаччину. 

Яремчук зізнався, як йому вдалося забити гол у ворота збірної Словаччини. 

Шапаренко прокоментував передачу на Яремчука у матчі зі збірною Словаччини. 

Трубін розповів, що відчув після пропущеного гола у матчі зі Словаччиною.

футбол
Збірна України з футболу
меми
Словаччина
Євро-2024 по футболу

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