Перемога України над Словаччиною на Євро-2024: Меми про футбол, зброю та політику

Меми про перемогу України над Словаччиною. Фото: Мемаграм

У другому турі чемпіонаті Європи-2024 збірна України зіграла проти Словаччини. Підопічним Сергія Реброва вдалося перемогти з рахунком 2:1.

Стосовно матчу знову в мережі з’явилося багато мемів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Після поразки від Румунії (0:3) уряд в Бухаресті вирішив віддати Україні свою систему Patriot. Вболівальники жартували що команда Реброва здала матч, щоб отримати ППО.

Жартували щодо комплексу Patriot і під час та після матчу зі Словаччиною.

Під час матчу, коли Україна програвала з рахунком 0:1, жартували, що поразка дозволить отримати САУ Zuzana словацького виробництва.

Коли синьо-жовті перемогли, то з’явилися меми, які пов’язані з рішенням уряду Словаччини розслідувати рішення їх попередників про передачу Україні літаків МіГ-29.

Не змогли українці обійтися в цьому матчі без політичних мемів щодо Миколи Тищенка й "Слуги народу", та стосовно Віктора Януковича.

Нагадаємо, "Челсі" знайшов заміну Мудрику — що буде з українцем.

Ребров пояснив, що допомогло збірній України обіграти Словаччину.

Яремчук зізнався, як йому вдалося забити гол у ворота збірної Словаччини.

Шапаренко прокоментував передачу на Яремчука у матчі зі збірною Словаччини.

Трубін розповів, що відчув після пропущеного гола у матчі зі Словаччиною.