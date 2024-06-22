Перемога України над Словаччиною на Євро-2024: Меми про футбол, зброю та політику

Перемога України на Євро спричинила появу мемів з Тищенком, МіГ-29 та Patriot — фото
У другому турі чемпіонаті Європи-2024 збірна України зіграла проти Словаччини. Підопічним Сергія Реброва вдалося перемогти з рахунком 2:1.
Стосовно матчу знову в мережі з’явилося багато мемів, повідомив портал Новини.LIVE.
Меми щодо матчу України проти Словаччини на Євро-2024
Після поразки від Румунії (0:3) уряд в Бухаресті вирішив віддати Україні свою систему Patriot. Вболівальники жартували що команда Реброва здала матч, щоб отримати ППО.
Жартували щодо комплексу Patriot і під час та після матчу зі Словаччиною.
Під час матчу, коли Україна програвала з рахунком 0:1, жартували, що поразка дозволить отримати САУ Zuzana словацького виробництва.
Коли синьо-жовті перемогли, то з’явилися меми, які пов’язані з рішенням уряду Словаччини розслідувати рішення їх попередників про передачу Україні літаків МіГ-29.
Не змогли українці обійтися в цьому матчі без політичних мемів щодо Миколи Тищенка й "Слуги народу", та стосовно Віктора Януковича.
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