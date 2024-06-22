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Зі збірних України приберуть усіх кураторів Pass Гліба Платова

22 червня 2024 11:32
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Агабекян Карен
редактор
Збірні України без платформи Pass: наближаються зміни у тренерських штабах
Гліб Платов (другий ліворуч) у тренерському штабі збірної України. Фото: instagram.com/gleb.platov/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Тренерські штаби всіх збірних України різного віку чекають на великі зміни. З них приберуть аналітиків та кураторів освітньої програми Pass Гліба Платова.

Про це на своєму YouTube каналі повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Що сталося з проектом Pass у збірних України

За інформацією Бурбаса, після чемпіонату Європи-2024 платформа Pass залишить збірні України різного віку. Можливо, її засновник Платов також піде з посади помічника головного тренера національної команди Сергія Реброва.

Причиною того, що Pass піде зі збірних, може стати провал України U-17 на чемпіонаті Європи та поява у платформи своєї агентської компанії "Феномен Спортс".

Також асистента збірної України U-21 Кирила Мазура, який є представником Pass, нібито спіймали на тому, що він пропонував клубам УПЛ гравців.

Різні фактори наклалися один на одного, і тепер УАФ хоче відмовитись від послуг Pass.

Джерело зазначило, що ініціатором відходу платформи Платова є голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Нагадаємо, "Челсі" знайшов заміну Мудрику — що буде з українцем.

Ребров пояснив, що допомогло збірній України обіграти Словаччину. 

Яремчук зізнався, як йому вдалося забити гол у ворота збірної Словаччини. 

Шапаренко прокоментував передачу на Яремчука у матчі зі збірною Словаччини. 

Трубін розповів, що відчув після пропущеного гола у матчі зі Словаччиною.

УАФ
футбол
Збірна України з футболу
Андрій Шевченко
Сергій Ребров
Гліб Платов

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