Збірні України без платформи Pass: наближаються зміни у тренерських штабах

Гліб Платов (другий ліворуч) у тренерському штабі збірної України. Фото: instagram.com/gleb.platov/

Тренерські штаби всіх збірних України різного віку чекають на великі зміни. З них приберуть аналітиків та кураторів освітньої програми Pass Гліба Платова.

Про це на своєму YouTube каналі повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Що сталося з проектом Pass у збірних України

За інформацією Бурбаса, після чемпіонату Європи-2024 платформа Pass залишить збірні України різного віку. Можливо, її засновник Платов також піде з посади помічника головного тренера національної команди Сергія Реброва.

Причиною того, що Pass піде зі збірних, може стати провал України U-17 на чемпіонаті Європи та поява у платформи своєї агентської компанії "Феномен Спортс".

Також асистента збірної України U-21 Кирила Мазура, який є представником Pass, нібито спіймали на тому, що він пропонував клубам УПЛ гравців.

Різні фактори наклалися один на одного, і тепер УАФ хоче відмовитись від послуг Pass.

Джерело зазначило, що ініціатором відходу платформи Платова є голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

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