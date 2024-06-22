Кристина Шацких поддержала Шапаренко в победном матче Украины на Евро-2024

Карина Тымчик и Кристина Шацких. Фото: instagram.com/karinatymchyk/

Во втором туре чемпионата Европы-2024 в группе Е сборная Украины сыграла против Словакии. Подопечным Сергея Реброва удалось победить со счетом 2:1.

Лучшим игроком матча стал полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко, которого в Дюссельдорфе поддерживала его девушка Кристина, передает портал Новини.LIVE.

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Поддержка для Шапаренко

Девушка Шапаренко, дочь легендарного форварда киевского "Динамо" и сборной Узбекистана Максима Шацких, посетила матч в футболке с номером 19, в которой играет Николай.

Во время матча Кристина Шацких в соцсетях попала на фото с супругой Александра Тыимчика Кариной.

Также после игры Кристина опубликовала видео со сборной Украины, добавив номер Шапаренко с цифрой 19 и "сердце" как знак любви.

Отметим, что Шапаренко и Кристина официально не афишируют свои отношения, но их не раз видели вместе на матчах "Динамо".

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Ребров объяснил, что помогло сборной Украины обыграть Словакию.

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Шапаренко прокомментировал передачу на Яремчука в матче со сборной Словакии.

Трубин рассказал, что почувствовал после пропущенного гола в матче со Словакией.