Кристина Шацких поддержала Шапаренко в победном матче Украины на Евро-2024

Девушка Шапаренко, являющаяся дочерью легенды Динамо, отреагировала на игру возлюбленного
Во втором туре чемпионата Европы-2024 в группе Е сборная Украины сыграла против Словакии. Подопечным Сергея Реброва удалось победить со счетом 2:1.
Лучшим игроком матча стал полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко, которого в Дюссельдорфе поддерживала его девушка Кристина, передает портал Новини.LIVE.
Поддержка для Шапаренко
Девушка Шапаренко, дочь легендарного форварда киевского "Динамо" и сборной Узбекистана Максима Шацких, посетила матч в футболке с номером 19, в которой играет Николай.
Во время матча Кристина Шацких в соцсетях попала на фото с супругой Александра Тыимчика Кариной.
Также после игры Кристина опубликовала видео со сборной Украины, добавив номер Шапаренко с цифрой 19 и "сердце" как знак любви.
Отметим, что Шапаренко и Кристина официально не афишируют свои отношения, но их не раз видели вместе на матчах "Динамо".
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