Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Девушка Шапаренко, являющаяся дочерью легенды Динамо, отреагировала на игру возлюбленного arrow

Девушка Шапаренко, являющаяся дочерью легенды Динамо, отреагировала на игру возлюбленного

22 июня 2024 10:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Кристина Шацких поддержала Шапаренко в победном матче Украины на Евро-2024
Карина Тымчик и Кристина Шацких. Фото: instagram.com/karinatymchyk/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во втором туре чемпионата Европы-2024 в группе Е сборная Украины сыграла против Словакии. Подопечным Сергея Реброва удалось победить со счетом 2:1.

Лучшим игроком матча стал полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко, которого в Дюссельдорфе поддерживала его девушка Кристина, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Поддержка для Шапаренко

Девушка Шапаренко, дочь легендарного форварда киевского "Динамо" и сборной Узбекистана Максима Шацких, посетила матч в футболке с номером 19, в которой играет Николай.

Во время матча Кристина Шацких в соцсетях попала на фото с супругой Александра Тыимчика Кариной.

Также после игры Кристина опубликовала видео со сборной Украины, добавив номер Шапаренко с цифрой 19 и "сердце" как знак любви.

Отметим, что Шапаренко и Кристина официально не афишируют свои отношения, но их не раз видели вместе на матчах "Динамо".

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Ребров объяснил, что помогло сборной Украины обыграть Словакию. 

Яремчук признался, как ему удалось забить гол в ворота сборной Словакии.

Шапаренко прокомментировал передачу на Яремчука в матче со сборной Словакии.

Трубин рассказал, что почувствовал после пропущенного гола в матче со Словакией.

футбол
Сборная Украины по футболу
Словакия
Николай Шапаренко
жены футболистов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту