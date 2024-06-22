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Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди Динамо, відреагувала на гру коханого

22 червня 2024 10:18
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Агабекян Карен
редактор
Христина Шацьких підтримала Шапаренка у переможному матчі України на Євро-2024
Каріна Тимчик та Христина Шацьких. Фото: instagram.com/karinatymchyk/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У другому турі чемпіонаті Європи-2024 в групі Е збірна України зіграла проти Словаччини. Підопічним Сергія Реброва вдалося перемогти з рахунком 2:1.

Кращим гравцем матчу став півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко, якого в Дюссельдорфі підтримувала його дівчина Христина, передає портал Новини.LIVE.

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Підтримка для Шапаренка

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легендарного форварда київського "Динамо" та збірної Узбекистану Максима Шацьких, відвідала матч у футболці з номером 19, в якій грає Микола.

Під час матчу Христина Шацьких в соцмережах потрапила на фото з дружиною Олександра Тимчика Каріною.

Також після гри Христина опублікувала відео зі збірною України, додавши номер Шапаренко з цифрою 19 та "серце" як знак кохання.

Зазначимо, що Шапаренко та Христина офіційно не афішують свої стосунки, але їх не одноразово бачили разом на матчах "Динамо".

Нагадаємо, "Челсі" знайшов заміну Мудрику — що буде з українцем.

Ребров пояснив, що допомогло збірній України обіграти Словаччину. 

Яремчук зізнався, як йому вдалося забити гол у ворота збірної Словаччини. 

Шапаренко прокоментував передачу на Яремчука у матчі зі збірною Словаччини. 

Трубін розповів, що відчув після пропущеного гола у матчі зі Словаччиною.

футбол
Збірна України з футболу
Словаччина
Микола Шапаренко
дружини футболістів

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