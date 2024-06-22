Христина Шацьких підтримала Шапаренка у переможному матчі України на Євро-2024

Каріна Тимчик та Христина Шацьких. Фото: instagram.com/karinatymchyk/

У другому турі чемпіонаті Європи-2024 в групі Е збірна України зіграла проти Словаччини. Підопічним Сергія Реброва вдалося перемогти з рахунком 2:1.

Кращим гравцем матчу став півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко, якого в Дюссельдорфі підтримувала його дівчина Христина, передає портал Новини.LIVE.

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Підтримка для Шапаренка

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легендарного форварда київського "Динамо" та збірної Узбекистану Максима Шацьких, відвідала матч у футболці з номером 19, в якій грає Микола.

Під час матчу Христина Шацьких в соцмережах потрапила на фото з дружиною Олександра Тимчика Каріною.

Також після гри Христина опублікувала відео зі збірною України, додавши номер Шапаренко з цифрою 19 та "серце" як знак кохання.

Зазначимо, що Шапаренко та Христина офіційно не афішують свої стосунки, але їх не одноразово бачили разом на матчах "Динамо".

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Яремчук зізнався, як йому вдалося забити гол у ворота збірної Словаччини.

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