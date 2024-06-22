Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ліверпуль та Барселона хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться arrow

Ліверпуль та Барселона хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться

22 червня 2024 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ніко Вільямс перейде в Ліверпуль чи Барселону
Збірна Іспанії перед матчем із Італією. Фото: Reuters/Leon Kuegeler
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Барселона" здобула потужного суперника у боротьбі за футболіста збірної Іспанії. Обидва клуби хочуть запросити одного й того ж атакувального півзахисника.

Англійський клуб є фаворитом у боротьбі за іспанця, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Новий головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот уже склав список футболістів, який мають переїхати на "Енфілд" цього літа. Одним із них став футболіст збірної Іспанії, за якого "червоні" готові заплатити 60 млн євро.

Хто може стати новачком "Ліверпуля"

Атакувальний півзахисник Ніко Вільямс останніми роками став лідером "Атлетіка" з Більбао. Керівництво цього клубу розуміє, що не зуміє втримати футболістів і готове до переговорів щодо його звільнення. Але баски хочуть отримати за 21-річного гравця щонайменше 65 млн євро.

Ніко Вільямс може перейти до Ліверпуля
Ніко Вільямс під час матчу за збірну Іспанії. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Контракт Вільямса з "Атлетіком" діє до літа 2027 року. Минулого сезону Ніко зіграв на клубному рівні 37 матчів, забив 8 голів та зробив 16 результативних передач.

Окрім "Ліверпуля", на Вільямса претендує "Барселона". Проте, каталонці розуміють, що не зможуть задовольнити фінансові вимоги "Атлетика".

Нагадаємо, Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією. 

Мудрика, Забарного та Ярмолюка не пустили на Олімпійські ігри.

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер. 

Зі збірних України приберуть усіх кураторів Pass Гліба Платова. 

спорт
футбол
Футбол трансфери
Барселона
Збірна Іспанії з футболу
Ліверпуль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту