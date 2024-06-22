Ніко Вільямс перейде в Ліверпуль чи Барселону

Збірна Іспанії перед матчем із Італією. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Каталонська "Барселона" здобула потужного суперника у боротьбі за футболіста збірної Іспанії. Обидва клуби хочуть запросити одного й того ж атакувального півзахисника.

Англійський клуб є фаворитом у боротьбі за іспанця, повідомляє Diario AS.

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Новий головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот уже склав список футболістів, який мають переїхати на "Енфілд" цього літа. Одним із них став футболіст збірної Іспанії, за якого "червоні" готові заплатити 60 млн євро.

Хто може стати новачком "Ліверпуля"

Атакувальний півзахисник Ніко Вільямс останніми роками став лідером "Атлетіка" з Більбао. Керівництво цього клубу розуміє, що не зуміє втримати футболістів і готове до переговорів щодо його звільнення. Але баски хочуть отримати за 21-річного гравця щонайменше 65 млн євро.

Ніко Вільямс під час матчу за збірну Іспанії. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Контракт Вільямса з "Атлетіком" діє до літа 2027 року. Минулого сезону Ніко зіграв на клубному рівні 37 матчів, забив 8 голів та зробив 16 результативних передач.

Окрім "Ліверпуля", на Вільямса претендує "Барселона". Проте, каталонці розуміють, що не зможуть задовольнити фінансові вимоги "Атлетика".

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