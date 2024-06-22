Молоді гравці з АПЛ не зіграють за збірну України на ОІ-2024

Михайло Мудрік у збірній України. Фото: УАФ

Олімпійську збірну України з футболу не посилять молоді гравці із Англійської прем'єр-ліги. Клуби АПЛ не відпустили своїх футболістів.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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За інформацією Бурбаса, на Олімпійські ігри-2024 не відпустили півзахисника "Брентфорда" Єгора Ярмолюка. Відповідний лист щодо нього надійшов останнім.

Раніше офіційно відмовилися відпускати своїх гравців "Челсі" Михайла Мудрика, "Борнмут" Іллі Забарного та "Лехія" Івана Желізка.

"Зазначу лише, що олімпійський турнір не підпадає під дати ФІФА. На жаль, це дає клубам залізне право не відпускати своїх футболістів до табору збірних", — написав Бурбас.

Зазначимо, що футбольний олімпійський турнір стартує 24 липня і триватиме до 10 серпня. Матчі гратимуть у Парижі, Бордо, Марселі, Лимоні, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Збірна України потрапила до групи "В" з Аргентиною, Марокко та Іраком.

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