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Мудрика, Забарного та Ярмолюка не пустили на Олімпійські ігри

22 червня 2024 14:32
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Агабекян Карен
редактор
Молоді гравці з АПЛ не зіграють за збірну України на ОІ-2024
Михайло Мудрік у збірній України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Олімпійську збірну України з футболу не посилять молоді гравці із Англійської прем'єр-ліги. Клуби АПЛ не відпустили своїх футболістів.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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За інформацією Бурбаса, на Олімпійські ігри-2024 не відпустили півзахисника "Брентфорда" Єгора Ярмолюка. Відповідний лист щодо нього надійшов останнім.

Раніше офіційно відмовилися відпускати своїх гравців "Челсі" Михайла Мудрика, "Борнмут" Іллі Забарного та "Лехія" Івана Желізка.

"Зазначу лише, що олімпійський турнір не підпадає під дати ФІФА. На жаль, це дає клубам залізне право не відпускати своїх футболістів до табору збірних", — написав Бурбас.

Зазначимо, що футбольний олімпійський турнір стартує 24 липня і триватиме до 10 серпня. Матчі гратимуть у Парижі, Бордо, Марселі, Лимоні, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Збірна України потрапила до групи "В" з Аргентиною, Марокко та Іраком.

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футбол
Олімпійські ігри
Михайло Мудрик
Олімпіада-2024
Ілля Забарний
Єгор Ярмолюк
Олімпійська збірна України

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