Дніпро-1 невдовзі зніметься з єврокубків та зникне

Гравці "Дніпра-1". Фото: "Дніпро-1"

Ще до старту єврокубків Україна може втратити одну команду. Ймовірно, "Дніпро-1" зніметься з турніру та може припинити існування.

Про це на своєму YouTube-каналі повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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За інформацією джерела, "Дніпро-1" може не зіграти у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій з "Академією Пушкаша", оскільки клуб, ймовірно, доживає останні дні свого існування.

"Складу у "Дніпра-1" немає, всі майже порозбігалися. Я так, готуючись до програми, порахував, хто ще досі на контракті, і нарахував 11 футболістів — Кінарейкін, Юрчук, Лєднєв, Третьяков, Сарапій, Рубчинський, Горін, Гаджиєв, Ківінда, десь там ще двоє гравців залишилися в U-19. U-19 навіть все порозбігалося", — сказав Бурбас.

За словами джерела, наразі в команді обіцяно погасити борги за січень до кінця червня. Наразі ще не всі отримали гроші за перший місяць 2024 року.

Наразі клуб розпродує футболістів, серед яких Олександр Піхальонок та Олексій Гуцуляк, щоб отримати кошти для погашення боргів.

При цьому клуб не віддає борги, оскільки немає команди від керівництва команди.

"Тому єдиному власнику, який зараз, на жаль, не має доступу до свободи, передали, що от у нас є гроші, ми можемо далі рухатися, дайте вашу згоду.

І сказали, що тиждень чекають від нього відповіді, які взагалі далі можуть бути перспективи життєдіяльності "Дніпра-1", — зазначив Бурбас.

Також джерело додало, що за тренувальною базою клубу ніхто не слідкує, адже агрономам не платять зарплату із січня. До того ж на всіх полях вигоріла трава, що робить їх непридатними.

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