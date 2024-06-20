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Дніпро-1 та Полісся дізналися своїх суперників у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій

20 червня 2024 08:18
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
"Дніпро-1" та "Полісся" дізналися суперників у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій — результат жеребкування
Гравці "Полісся" на полі. Фото: fcpolissya
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій у сезоні-2024/25. "Дніпро-1" та "Полісся" візьмуть участь на цій стадії турніру — вони дізнались, хто стане їхніми першими супротивниками. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Результати жеребкування

 Два українські клуби кваліфікувалися у Лігу конференцій за результатами виступів у чемпіонаті України — посіли четверте та п'яте місця.    

За результатами жеребкування суперником житомирського клубу стала словенська "Олімпія". Перший поєдинок гравці проведуть на виїзді. 

  "Дніпро-1" зустрінеться у другому раунді туру із "Академією Пушкаша". Матчі цієї стадії турніру відбудуться 25 липня, а у відповідь — 1 серпня.    

Переможці матчів пройдуть до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Команди, що програють, вилетять з єврокубків.

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футбол
Ліга Конференцій
Дніпро-1
Жеребкування
Полісся

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