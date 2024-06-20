"Дніпро-1" та "Полісся" дізналися суперників у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій — результат жеребкування

Гравці "Полісся" на полі. Фото: fcpolissya

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій у сезоні-2024/25. "Дніпро-1" та "Полісся" візьмуть участь на цій стадії турніру — вони дізнались, хто стане їхніми першими супротивниками.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Результати жеребкування

Два українські клуби кваліфікувалися у Лігу конференцій за результатами виступів у чемпіонаті України — посіли четверте та п'яте місця.

За результатами жеребкування суперником житомирського клубу стала словенська "Олімпія". Перший поєдинок гравці проведуть на виїзді.

"Дніпро-1" зустрінеться у другому раунді туру із "Академією Пушкаша". Матчі цієї стадії турніру відбудуться 25 липня, а у відповідь — 1 серпня.

Переможці матчів пройдуть до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Команди, що програють, вилетять з єврокубків.

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