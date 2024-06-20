"Днепр-1" и "Полесье" узнали соперников во 2-м раунде квалификации Лиги конференций - результат жеребьевки

Игроки "Полесья" на поле. Фото: fcpolissya

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций в сезоне-2024/25. "Днепр-1" и "Полесье" примут участие на этой стадии турнира — они узнали, кто станет их первыми противниками.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Результаты жеребьевки

Два украинских клуба квалифицировались в Лигу конференций по результатам выступлений в чемпионате Украины — заняли четвертое и пятое места.

По результатам жеребьевки соперником житомирского клуба стала словенская "Олимпия". Первый поединок игроки проведут на выезде.

"Днепр-1" встретится во втором раунде тура с "Академией Пушкаша". Матчи этой стадии турнира пройдут 25 июля, а ответные — 1 августа.

Победители матчей пройдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Проигравшие команды вылетят из еврокубков.

Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

"Динамо" удивило болельщиков презентацией новой формы — фото.

"Бенфика" изменила цену на Трубина и намерена продать украинца.

Малиновский раскрыл детали разговора в раздевалке сборной Украины после поражения Румынии.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии.