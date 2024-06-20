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Днепр-1 и Полесье узнали своих соперников во втором раунде квалификации Лиги конференций

20 июня 2024 08:18
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
"Днепр-1" и "Полесье" узнали соперников во 2-м раунде квалификации Лиги конференций - результат жеребьевки
Игроки "Полесья" на поле. Фото: fcpolissya
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций в сезоне-2024/25. "Днепр-1" и "Полесье" примут участие на этой стадии турнира — они узнали, кто станет их первыми противниками.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Результаты жеребьевки

  Два украинских клуба квалифицировались в Лигу конференций по результатам выступлений в чемпионате Украины — заняли четвертое и пятое места.    

По результатам жеребьевки соперником житомирского клуба стала словенская "Олимпия". Первый поединок игроки проведут на выезде.  

   "Днепр-1" встретится во втором раунде тура с "Академией Пушкаша". Матчи этой стадии турнира пройдут 25 июля, а ответные — 1 августа.     

Победители матчей пройдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Проигравшие команды вылетят из еврокубков.

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футбол
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